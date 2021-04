Tenebre e ossa, la parola a Jessie Mei Li/Alina: «Io, così diversa, salvo il mondo». La saga Netflix dai bestseller di Leigh Bardugo

Dopo Katniss di Hunger Games e Tris di Divergent, ora è tempo di Alina di Tenebre e ossa, un’altra eroina a cui sono affidate le sorti del mondo in un futuro distopico. Questa nuova ossessione fantasy – che molti hanno paragonato a Il trono di spade - è nata dai bestseller di Leigh Bardugo (Mondadori) e arriva domani su Netflix con il volto della 25enne british Jessie Mei Li.



Lei è nata in una famiglia multietnica (mamma inglese e papà cinese), quanto è importante vedersi rappresentati in una saga-evento di questo calibro?

«Fa la differenza: non succede spesso di vedere una protagonista per metà asiatica e io al provino ero al tempo stesso elettrizzata, emozionata e spaventata».



In che senso?

«Proprio come nella serie, io so bene quello che prova Alina, il sentirsi diversa dagli altri, anche se la razza è solo una delle mie caratteristiche e in me esiste molto altro».



Chi è Alina?

«Quando la conosciamo sembra silenziosa e vulnerabile, eppure ha in sé un potere stupefacente. Forse lo nasconde? È comprensibile perché da piccola le hanno sempre detto che deve omologarsi, invece stavolta deve credere nella sua unicità per usarla a servizio dell’umanità intera».



Conosceva la saga?

«Certo, quando al liceo lavoravo come assistente di un insegnante questi libri erano amatissimi dagli studenti. E dopo la prima audizioni li ho ripresi in mano per capire quali fossero le motivazioni del personaggio. Quando sono stata presa, però, ho cercato di dimenticare la versione letteraria e concentrarmi sull’adattamento a puntate».



Chi l’ha aiutata?

«Ben Barnes (noto per Le cronache di Narnia, ndr.) è stato la “roccia” del set perché ha già esperienza in progetti simili e tutti noi ragazzi ci rivolgevamo spesso a lui per ricevere una guida».



Nella storia la Faglia d’Ombra divide i vari mondi, in lotta per attraversarla. I popoli sono animati da razzismo e pregiudizi, temi molto attuali. Qual è il messaggio più forte di tutti?

«Non dobbiamo lasciare che siano gli altri a darci un valore, bisogna tenersi strette le persone che ci danno un senso di “casa” e abbracciare l’unicità di ciascuno come una ricchezza e non una minaccia».

