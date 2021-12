Sylvester Stallone gangster: protagonista di «Kansas City», la sua prima serie tv

Sylvester Stallone non ha proprio intenzione di smettere con la sua carriera cinematografica. Dopo il successo planetario ottenuto sul grande schermo, a 75 anni per Sylvester è arrivato il momento di sbarcare da protagonista in Tv. L'interprete di Rocky e Rambo vestirà i panni di un gangster nella serie Tv «Kansas City». Una serie che si preannuncia essere un gran successo visto che è stata sviluppata da Taylor Sheridan, creatore di «Yellowstone», e da Terence Winter, sceneggiatore de «I Soprano», «Broadwalk Empire» e «The Wolf of Wall Street».

Al momento nessuna certezza sulla data di uscita ufficiale di «Kansas City», ma nel frattempo David Glasser, CEO di 101 Studios, tra i produttori della serie ha fatto presente che avere Sylvester Stallone è un grande privilegio.

«Taylor è un creatore prolifico grazie ai personaggi multi-dimensionali che crea e ai mondi complessi che costruisce. Avere Sylvester che interpreta uno di questi personaggi è un vero privilegio. Abbiamo inoltre Terence, responsabile degli show più coinvolgenti e profondamente rispettati dalla storia televisiva, che produce il progetto con noi. Siamo entusiasti della collaborazione con ViacomCBS che ci ha aiutato a raccontare questa storia».

