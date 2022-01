Suspicion, Uma Thurman torna protagonista nel crime di Apple TV+

Finalmente quella che un tempo era la musa di Quentin Tarantino, Uma Thurman, è la protagonista assoluta di una nuova serie tv. Si chiama Suspicion, un giallo-thriller in otto episodi, che dal prossimo 4 febbraio andrà in onda su Apple Tv+.

Suspicion, come il sospetto alla base di un rapimento negli Stati Uniti, che avvia una fitta rete di intrighi internazionali; il delitto da cui muove la serie, è il rapimento di un giovane americano, figlio di una donna d'affari, Katherine Newman, interpretata appunto da Uma Thurman, che diventa un vero caso internazionale quando quattro cittadini inglesi sono indicati come i principali sospettati dell'episodio. Nella vicenda, ovviamente, interviene anche l'FBI e le agenzie anticrimine nazionali ed estere, che finiscono nel coinvolgere i protagonisti in una corsa a dimostrare la propria innocenza. Chi c'è veramente dietro il misterioso rapimento e chi è soltanto colpevole di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato?

Accanto all'attrice di Kill Bill, altri nomi noti del cinema e della tv, che completano un cast di alto livello: Georgina Campbell, già apparsa in Black Mirror, Kunal Nayyar, volto di The Big Bang Theory, Elizabeth Henstridge, nel cast di Agents of S.H.I.E.L.D ed altri ancora.

Suspicion, tuttavia, non è un'opera orignale, ma si basa su un'altra serie di successo, israeliana, False Flag che in Italia è stata trasmessa su Fox a partire dal 2017. Ecco il trailer diffuso da Apple Tv+.





