Suburra, riparte la serie cult di Netflix (ma senza Borghi). Torna Spadino insieme a nuovi personaggi

Suburra ritornerà su Netflix. Conclusa la trilogia della serie italiana Netflix più vista a livello internazionale, a Roma è stato battuto il primo ciak di Suburra Eterna, che parte da alcuni dei personaggi principali, tra cui Spadino, interpretato ancora una volta da Giacomo Ferrara, e che vedremo nel 2023. Nel cast, torneranno anche i personaggi di Filippo Nigro, nel ruolo di Amedeo Cinaglia, mentre Carlotta Antonelli e Federica Sabatini saranno rispettivamente Angelica e Nadia.

La nuova serie

Il nuovo ciclo di Suburra ci porta nel 2011, quando il governo rischia di cadere, il Vaticano è in crisi e le piazze della città sono letteralmente date alle fiamme. Nel mondo di mezzo Cinaglia ha provato a raccogliere l’eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), continua a gestire gli affari criminali della città, con l’aiuto di Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e di Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia. Ma c’è chi questo sistema non lo accetta più.

Nuovi personaggi in scena

Nuovi protagonisti scenderanno in campo, stravolgendo gli equilibri di Roma: inizia così una rivoluzione che, dalla chiesa al Campidoglio e fino alle spiagge di Ostia, si espande velocemente per cancellare tutto ciò che rappresenta il passato. Spadino sarà dunque costretto a tornare a casa, per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo insieme a tutto il resto, e a cercare nuovi alleati, anche laddove non avrebbe mai pensato di trovarli.

