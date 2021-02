Su RaiPlay Foodie Love, la serie di San Valentino

Il sapore amaro di una relazione può durare molto tempo ma con un nuovo piatto da scoprire ed assaggiare le passioni ritornano. Foodie Love, la nuova serie internazionale prodotta da HBO Europe, arriva su RaiPlay, in esclusiva prima visione per l’Italia, dal 14 febbraio. Al centro della trama le vicende di due trentenni, entrambi amanti del cibo, che si incontrano grazie ad una app per appassionati di cucina e cominciano un intenso e lungo viaggio gastronomico.

Lei è un’editor di libri, intelligente e un po’ sospettosa sulle relazioni affettive. Lui un matematico di successo, istruito ma alquanto ingenuo. I due iniziano a conoscersi fra l’incertezza del presente e il ricordo di cicatrici sentimentali causate da amori passati.

Foodie Love un prodotto original acquistato da RaiPlay in esclusiva e che va ad arricchire di prodotti internazionali della piattaforma e che anticipa Into the dark 2 in arrivo il 19 marzo, la serie americana che nella sua prima edizione, la scorsa estate, ha riportato un grande successo.

