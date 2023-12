Streghe, Shannen Doherty costretta da Alyssa Milano a lasciare la serie tv. «Disse o lei o me»

di Redazione Web

Magia, incantesimi e profezie. Dal 1999 al 2006, in Italia andava in ond su Rai 2 la serie televisiva statunitense di genere fantasy "Streghe", ideata da Constance Burge. Otto stagioni da 22 episodi ciascuna che hanno incollato milioni di spettatori al televisore per anni, per scoprire quale tragico destino aspettasse alle sorelle Halliwell: Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs), Phoebe (Alyssa Milano), e Paige (Rose McGowan) che viene introdotta a partire dalla quarta stagione.

In un'intervista al podcast Let's Be Clear di Shannen Doherty, l'attrice Holly Marie Combs svela cosa ha portato all'uscita di Doherty dalla serie: un ultimatum al produttore da parte di Alyssa Milano, che avrebbe preteso l'allontamento dal set della collega.

L'ultimatum

«Il produttore Jonathan Levin a un certo punto mi ha detto che era in un posizione in cui o era l'una o era l'altra. Ha detto che Alyssa aveva minacciato di fare causa alla produzione per un ambiente di lavoro ostile, documentando con un mediatore aziendale tutte le volte in cui si sentiva a disagio sul set e per quale motivo», ha raccontato l'attrice.

Dalle sue parole pare che l'accaduto non sia stato del tutto dimenticato: «Non penso che ci sia qualcuno sano di mente che pensa che qualcuno lasci una serie di successo che gli viene pagata una somma di denaro molto buona e a cui piace davvero prenderne parte», spiega Shannen Doherty.

Poi continua ricordando che «I miei rappresentanti mi guardarono in quel momento e dissero: "La tua carriera non sopravvivrà a un altro licenziamento. Quindi mi hanno detto che avrebbero comunicato che ero stata io ad andarmene. Ricordo di aver riso molto, dicendomi: "Chi crederà che sia abbastanza pazza da lasciare una serie così di successo?».

La competizione

Shannen Doherty racconta di come avesse cercato di fare un mea culpa dopo aver saputo di quell'ambiente ostile intorno ad Alyssa Milano, ma non riusciva a ricordare un solo momento in cui ciò fosse vero.

Durante l'episodio precedente del podcast, le attrici Doherty e Combs hanno ricordato che fu la stessa Alyssa Milano a cercare di separare le colleghe.

