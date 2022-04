Stranger Things 4, tutto quello che c'è da sapere sulla stagione più "horror" dei fratelli Duffer

I fratelli Duffer, i creatori di Stranger Things, sanno come ingolosire i propri fan. E a poco più di un mese dal lancio della quarta stagione della loro creatura, il 27 maggio su Netflix, rivelano senza rivelare, qualche indicazione: "abbiamo deciso di iniziare a dare risposte al pubblico sul molte cose, compreso il Sottosopra", e questo perché la stagione 4, avrà un arco narrativo molto più esteso, dunque più ambientazioni.

Stanger Things 4, vero fenomeno seriale che ha segnato il revival degli Anni Ottanta, epoca principale di ambientazione di storie e personaggi, a fine maggio proporrà solo una prima parte dei nove episodi, che si concluderanno a luglio, quando arriverà la seconda parte.

"Con Ross scherzando chiamiamo questa stagione il nostro 'Trono di spade' per quanto si espande il racconto", spiega Matt Duffer, protagonista insieme al fratello e a una delle interpreti, Winona Ryder, di uno dei panel negli incontri di Deadline. La trama riparte a sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. "Il gruppo per la prima volta si separa - aggiunge Matt Duffer - Joyce (Ryder) e la famiglia Byers si sono trasferiti in California. Abbiamo sempre voluto ricreare un'ambientazione che richiamasse dei sobborghi in stile ET e lo abbiamo fatto nel deserto. Hopper (David Harbour) invece è in Russia e naturalmente il resto del gruppo è ancora a Watkins. Abbiamo quindi queste tre linee narrative che si incontrano e intersecano, pur avendo toni molto diversi", dice ancora Matt Duffer, parlando della nuova stagione in arrivo.

Per i due fratelli, anche un pizzico di nostalgia, parlando dei giovani protagonisti, che all'inizio erano dei bambini ed ora sono adolescenti: "se ripensiamo a quanto erano piccoli nella prima stagione...siamo orgogliosissimi dei risultati professionali che stanno raggiungendo e siamo fieri di averli visti crescere e diventare dei ragazzi straordinari, oramai quasi adulti. Hanno tutti basi molto solide e un forte senso di indipendenza".

La trama: cosa succederà

Sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All'indomani dell'evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

I fratelli Duffer hanno definito la quarta stagione di ST la più horror di tutte le altre. Stando ai rumors ed al trailer, uno dei cuori pulsanti della stagione è Creel House, una casa che pare uscita da un film horror, per l'appunto, che i protagonisti rimasti a Hawkins perlustrano e una delle ipotesi più probabili è che in questo luogo si trovi un accesso al Sottosopra. Un altro elemento misterioso è l’orologio a pendolo che si vede sia dentro Creel House, sia in una parete della scuola.

