Stefano Accorsi è Guglielmo Marconi nella nuova fiction Rai: stasera la prima puntata

di Redazione web

Stefano Accorsi diventa Guglielmo Marconi nella fiction targata Rai che omaggia il padre della telegrafia senza fili e della radio in occasione del 150esimo anniversario della sua nascita. Girata tra il Lazio e l'Emilia Romagna, "Marconi, l'uomo che ha connesso il mondo" racconta l'uomo e lo scienziato, concentrandosi sul suo ultimo anno di vita, alle prese con l'inasprimento delle tensioni internazionali che vedono avvicinarsi criticamente politica, guerra e tecnologia.

La trama

Nel 1937 l'inventore e imprenditore Guglielmo Marconi, già premio Nobel per la fisica nel 1909, si ritrova a un bivio: preservare la sua integrità morale oppure mettersi a disposizione dell'industria bellica per conto del regime fascista. L'insidia che costituisce il nucleo della miniserie è rappresentata da una giovane giornalista, Isabella Gordon (personaggio di finzione interpretato da Ludovica Martino). Quest'ultima riceve l'incarico dal governo italiano di intervistare Marconi con l'intento di scoprire se stia effettivamente lavorando alla realizzazione di un'arma segreta, nota alle autorità fascista come "il raggio della morte".

Il cast

Al fianco di Accorsi compaiono nella serie Ludovica Martino (Isabella Gordon), Nicolas Maupas (Guglielmo Marconi da giovane), Alessio Vassallo (Achille Martinucci), Flavio Furno (Giuseppe Bottai), Cecilia Bertozzi (Maria Cristina Marconi), Massimo de Santis (Umberto De Riva) e infine Fortunato Cerlino nei panni di Benito Mussolini.

Dove vederla

"Marconi, l'uomo che ha connesso il mondo" andrà in onda su Rai 1 in prima serata oggi lunedi 20 e domani martedi 21. Gli episodi saranno in tutto quattro e saranno visibili anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA