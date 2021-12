Station Eleven, il mondo post-pandemia raccontato in una serie tv

Quali sarebbero le conseguenze di una pandemia che stermina il genere umano ed i pochi sopravvissuti hanno il compito di ricostruire la società? Quando Station Eleven, un romanzo scritto da Emily St. John Mandel, venne pubblicato nel 2014, fu inserito nella categoria fantascienza, proprio perché raccontava una storia post-apocalittica, difficile da credere, quindi da realizzarsi.

Ora quel romanzo divenuto una serie tv è in uscita negli Stati Uniti, sulla piattaforma HBO Max, e di sicuro presto ne sentiremo parlare anche a casa nostra, vista la tematica affrontata. Già dal trailer si intuiscono alcuni elementi della trama, che per fortuna, ha poco a che fare con la nostra contemporaneità. L'unico elemento comune, è la pandemia, che sicuramente ha messo il mondo intero in difficoltà enormi, ha portato la morte a migliaia di persone, ma non ha provocato l'azzeramento della nostra specie.

Nei dieci episodi di Station Eleven alcuni sopravvissuti tentano di ricostruire la società, cercando di tenere il meglio dell'umanità di ciò che il virus ha distrutto, 20 anni dopo il periodo in cui il mondo si è ritrovato a fronteggiare un’influenza devastante, che ha ucciso un gran numero di persone. Nel cast troviamo Mackenzie Davis, nel ruolo di Kirsten, una sopravvissuta che si esibisce con una compagnia teatrale, Himesh Patel è Jeevan, un'anima perduta e disoccupata che nel nuovo mondo deve diventare un leader, Daniel Zovatto, Il Profeta, un enigmatico leader di un misterioso culto di giovani, David Wilmot sarà Clark, un consulente aziendale che, dopo aver rinunciato alle proprie ambizioni artistiche, scopre un eroe dentro di sé, Matilda Lawler nei panni di una giovane orfana la cui idea di famiglia viene radicalmente rimodellata dagli adulti improbabili che finiscono col prendersi cura di lei.

