‘Squid Game’, dai social alle azioni in borsa fino alle tendenze moda: i numeri di un fenomeno

Da quando, lo scorso 17 settembre, è stata rilasciata su Netflix, la prima stagione di ‘Squid Game’ è volata in testa ai titoli più visti. Dal vertice della Top Ten a fenomeno mondiale di cui tutti parlano il passo è stato breve. La serie sudcoreana ha superato in termini di popolarità e numero di spettatori ‘La casa di carta’ e ‘Bridgerton’. Uscendo dal digitale, Netflix ha visto volare le quotazioni in borsa rivelando, così, lungimiranza degli investimenti. Ma successo della prima stagione di ‘Squid Game’ si misura anche nelle tendenze che ha saputo lanciare. Un esempio? Il modello di scarpe e la tuta che i 456 concorrenti disperati indossano ai piedi sono ricercatissimi.

