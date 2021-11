Squid Game, ufficiale la seconda stagione. «C’è stata così tanta richiesta che la realizzarò»

Confermata la seconda stagione di Squid Game. A rivelarlo è proprio Hwang Dong-hyuk, regista e sceneggiatore della serie tv Netflix, che durante un evento di ieri sera a Los Angeles ha dichiarato: «C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione, che mi vedo costretto a realizzarla».

La trama prenderà inizio dal momento in cui si è conclusa l’ultima puntata del primo capitolo. La serie tv sudcoreana ha raggiunto una grandissima popolarità in tutto il mondo, dopo la sua uscita su Netflix. Secondo i dati, ha attirato l’attenzione di ben 111 milioni di spettatori.

Squid Game è considerata come un’analogia violenta della società capitalista. Al centro della serie tv, i concorrenti prendono parte a un gioco: rischiare la loro vita pur di conquistare una grossissima somma di denaro.

Il regista ha ammesso che sta pensando di creare una continuazione e ha confermato di essere «attualmente nel processo di pianificazione». Ha però precisato che «quando e come accadrà» ancora non lo può dire. E poi ha aggiunto: «Lo prometto, Gi-Hun tornerà e farà qualcosa per il mondo». Dunque, il volto centrale della serie tv, continuerà a essere presente anche nella seconda stagione, visto quanto dichiarato dal regista. L’attore ha confessato che il successo gli ha cambiato la vita: ora per le strade d’America la gente lo riconosce e non sa come rispondere a tutto questo amore.

Non c’è una data e nulla di certo, ma il secondo capitolo ci sarà.

