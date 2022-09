Squid Game, il regista rilancia il mistero sulla seconda stagione in una clip. Arriverà nel 2024

di Redazione Web

Da perfetto sconosciuto a regista della serie più acclamata degli ultimi anni. Nella serata evento Tudum, dedicata ai fan della piattaforma Netflix, insieme a serie e film che vedremo nei prossimi mesi, anche una clip inedita lanciata da Hwang Dong-Hyuk, il creatore di Squid Game e fresco vincitore un Emmy, che ha presentato una scena tagliata che aggiunge mistero sulla seconda stagione in produzione, ma che arriverà solo nel 2024.

Una bella anticipazione

«Non perdetevi la seconda stagione di Squid Game con tante nuove storie, nel frattempo ho preparato un piccolo regalo per far ingannare l'attesa ai fan. Quali nuovi sviluppi vedremo nella seconda stagione?». La clip, infatti, offre qualche indizio sul misterioso leader dello Squid Game, colui che si nasconde dietro ad un cappotto grigio con cappuccio e una maschera nera.



Grande successo

Squid Game è la serie più vista su Netflix, e agli Emmy aveva 14 nomination, un vero record per una produzione non in lingua inglese, che ha visto trionfare anche il protagonista Lee Jung-jae, il primo attore in una serie in lingua straniera a vincere l'Emmy.

