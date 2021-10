Squid Game, il regista confessa: «Non sono diventato ricco come il vincitore. E ho perso 6 denti per lo stress»

L'ideatore e regista di Squid Game ha rivelato cosa c'è dietro la serie più di successo del momento. Hwang Dong-Hyuk al Guardian ha subito precisato di non essere diventato ricco come il vincitore della sua serie ma non ha nascosto la soddisfazione per quello che ne ha guadagnato.

«Netflix non mi sta dando un bonus (visto il successo di Squid Game), ma mi ha pagato secondo quanto stabilito nel contratto iniziale», ha precisato. In effetti il numero degli abbonati dopo la diffusione della serie è decisamente aumentato e la serie prodotta con poco più di 18 milioni di euro, avrebbe restituito a Netflix un valore pari a oltre 773 milioni di euro.

Spiega poi che per lui lavorare a Squid Game non è stato affatto facile e che ha avuto anche dei problemi di salute, al punto che il forte stress gli ha persino fatto perdere 6 denti: «È stato difficile fisicamente, mentalmente ed emotivamente. Continuavo ad avere nuove idee e a rivedere gli episodi mentre stavamo girando, perciò la mole di lavoro si è moltiplicata».

La serie è nata quando la sua famiglia ha avuto difficoltà economiche e si è trovata costretta a chiedere soldi in prestito. In quei mesi ha provato ad evadere dalla realtà leggendo fumetti che parlavano spesso di giochi di sopravvivenza descrivendo personaggi disperati in cui lui rivedeva se stesso: «Mi sono reso conto che, dato che sono un regista, potevo dare il mio tocco a questo tipo di storie, quindi ho iniziato a scrivere la sceneggiatura».

Poi ammette di pensare già a una seconda stagione, anche se si tratta di un progetto che non vuole fare subito: «C'è un film che mi piacerebbe tanto fare. Sto pensando di realizzare prima quello. Ne parlerò con Netflix».

