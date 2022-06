Squid Game diventa un reality show, Netflix mette in palio 4,56 milioni di dollari

Così avvincente da sembrare vero, anzi da esserlo. Dopo il clamoroso successo di “Squid Game”, la distopica serie tv ispirata al “gioco del calamaro” a cui negli anni 70 i bambini sudcoreani si sfidavano in modo violento per difendere il campo, Netflix ne lancia una versione “real life”. In “Squid Game: The Challenge”, 456 giocatori si cimenteranno in alcune prove basate, ma solo in parte, su quelle della serie record di Hwang Dong-hyuk. Obiettivo: superarle tutte e arrivare in finale.

Lo show, girato nel Regno Unito e visibile anche su Sky Q e su Now Smart Stick, durerà 10 episodi e cambierà per davvero la vita del vincitore perché il montepremi in palio è di 4,56 milioni di dollari. Non è chiaro se il denaro andrà interamente al primo classificato o se sarà distribuito tra i finalisti. Quel che è certo, per fortuna, è che, a differenza dei protagonisti della serie, una volta terminato il programma i concorrenti torneranno sani e salvi a casa.

Nel videoclip promozionale diffuso dal colosso dello streaming, che dopo il flop degli abbonamenti punta sul reality per risollevare le proprie azioni in Borsa, si ritrovano gli uomini incappucciati della serie sudcoreana incaricati di tenere a bada i concorrenti-prigionieri. Questi ultimi, impegnati nella lotta per la sopravvivenza, seguono le istruzioni del Front-Man, l’uomo mascherato che coordina tutte le attività all’interno dell’isola segreta dove si svolgono i feroci giochi. Per partecipare è sufficiente collegarsi al sito squidgamecasting.com e iscriversi a uno dei tre cast – quello degli Stati Uniti, del Regno Unito o quello globale. L’unico requisito è la conoscenza della lingua inglese per poter comprendere le indicazioni durante le sfide.



Uscita su Netflix nel settembre 2021, “Squid Game” racconta la storia di un papà divorziato e giocatore d’azzardo che, come gli altri 455 concorrenti, accetta di entrare in gara con la speranza di ripianare i propri debiti. Chi vince passa il turno, chi perde viene giustiziato. La trama incalzante e adrenalinica ha consentito alla serie di scalare tutte le classifiche diventando la serie Netflix più popolare, con oltre 1,65 miliardi di ore di visualizzazione nei primi 28 giorni di programmazione. La data di uscita della seconda stagione è prevista per la fine del 2023. Un’attesa troppo lunga per gli appassionati, che nel frattempo potranno vestire i panni dei loro personaggi preferiti, passando dal ruolo di spettatori a quello di concorrenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 07:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA