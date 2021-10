Squid game, il successo è un boom per Netflix: ora vale quasi un miliardo di dollari

Netflix stima a 900 milioni di dollari il valore economico della serie tv Squid Game. L'interesse generato dallo show è stato talmente alto da risvegliare l’interesse verso il mondo sud coreano e ispirare la creazione di un videogioco. Come riporta il Corriere della sera, in base ai documenti riservati pubblicati dal quotidiano economico Bloomberg, la serie tv avrebbe fruttato molto di più rispetto alla cifra investita per produrla, pari a 21 milioni di dollari con una media di 2,4 milioni di euro per singolo episodio.

Però, è bene precisare che i numeri diffusi da Bloomberg non rappresentano il valore delle vendite legate alla serie televisiva, ma sono solamente una stima del successo in termini di utenti che hanno visto la serie. Nei primi 23 giorni dalla pubblicazione, sono state circa 132 milioni le persone che hanno guardato almeno due minuti dello show sul gruppo di spiantati sudcoreani coinvolti in un gioco a premi che mette a rischio la loro vita.

Netflix, però, non comunica le statistiche su chi ha proseguito la serie o l’ha finita. Stando ai dati pubblicati nel rapporto interno riservato, quasi il 90% di quei 132 milioni ha almeno visto 75 minuti della serie mentre un 66%, cioè 87 milioni, l’avrebbero terminata nei primi 23 giorni. Di certo, il numero più strabiliante resta la somma delle ore passate dagli utenti incollati agli schermi: ben 1,4 miliardi.

A contribuire ai numeri esorbitanti sarebbero stati i neo-abbonati o comunque coloro che utilizzano meno il servizio, poichè il loro peso in questa particolare statistica è maggiore rispetto ai fedelissimi delle serie tv, visto che la loro permanenza sulla piattaforma è probabilmente legata al successo di Squid game.

