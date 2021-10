Squid Game, il numero di telefono esiste davvero: l'incubo del proprietario

Squid Game è la serie Netflix prima in tendenza da giorni, ma il fatto di cronaca che la sta investendo ha davvero dell'incredibile. La serie sudcoreana è finita sotto i riflettori per il numero telefonico di otto cifre che appare in due scene, addirittura anche nei primissimi istanti del trailer. È il numero telefonico da chiamare per partecipare al gioco al massacro che anima la storia. Ma c'è un grosso problema: quel numero esiste davvero. E in moltissimi hanno provato a chiamarlo.

Quel numero di telefono appartiene ad una persona vera che niente ha a che vedere con la serie di Squid Game e nemmeno con Netflix. La produzione della serie ha dichiarato che non avrebbe mai pensato potesse succedere perché al numero mancavano le tre cifre del prefisso, ma digitando le cifre visibili nelle scene la chiamata partiva lo stesso e questo errore ha reso impossibile la vita del proprietario.

Constatato il problema, Netflix ha prontamente deciso di modificare quelle scene che mostrano il numero di telefono, così da impedire che il numero possa essere visibile, ma il danno è fatto.

Resta un mistero chi sia il proprietario del numero di telefono incriminato. Il Wall Street Journal, ad esempio, riporta che il numero appartiere a un uommo sudcoreano con più o meno 40 anni, che ha riferito di aver ricevuto migliaia di chiamate al giorno. Altri, come la BBC, invece, riprendono quanto dichiarato dai siti coreani e scrivono che il telefono appartiene a una donna.

La confusione a riguardo, quindi, resta molta. Con tanti che hanno cercato di cavalcare l'onda mediatica dichiarandosi i titolari del numero telefonico, ma una cosa è certa: il numero esiste e una persona è stata bombardata di telefonate. Non sappiamo se negli uffici Netflix sia già stata recapitata una lettera con richiesta di risarcimento danni, ma probabilmente nei prossimi giorni ne sapremo di più.

