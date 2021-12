Squid Game, la protagonista Jung Ho-yeon dimagrita: «Per lo stress non riesco a mangiare»

Il peso del successo ha giocato un brutto scherzo ai protagonisti di Squid Game, la serie tv più di successo degli ultimi mesi. In particolare, l'attrice Jung Ho-yeon è tra coloro che hanno trovato difficoltà ad adattarsi alla luce dei riflettori. Alcuni giorni fa, la 27enne sudcoreana, ha pubblicato una serie di scatti su Instagram. In particolare, in una foto è palese il dimagrimento eccessivo dell'attrice. In realtà, nelle scorse settimane, la stessa Jung Ho-yeon aveva parlato del suo dimagrimento, attribuendolo sia a un momento di smarrimento dovuto a un successo inaspettato che a un'agenda fitta di impegni.

Kang Sae-byeok, nel film, il 4 dicembre, ha rilasciato una lunga intervista a The Hollywood Reporter dove ha spiegato come non si aspettava l'enorme successo di Squid Game, né che il suo profilo Instagram esplodesse con una pioggia di follower. Non è stato facile per lei gestire quest'improvvisa attenzione nei suoi confronti: «Ho fatto fatica a seguire la velocità con cui il successo di Squid Game cresceva. Credo che dopo la pandemia di Covid, tutto sia diventato più veloce. Anche online, accade tutto istantaneamente. È davvero dura stargli dietro. Ho perso circa 3 Kg in una settimana quando Squid Game ha avuto successo. Non riuscivo a mangiare, non era stress, ma era una sensazione che non conoscevo. Cosa sta succedendo là fuori e chi sono io?: è come se stessi perdendo me stessa. Ora mi sento a mio agio con la squadra di Squid Game, perciò posso lentamente abituarmi al successo che la serie sta avendo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 21:31

