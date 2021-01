Speravo de morì prima. Il cast, la trama, la clip della serie su Francesco Totti

di Paolo Travisi

Francesco Totti sta per tornare in tv. Non lui esattamente, ma Pietro Castellitto che interpreta l'eterno capitano giallorosso, nella serie Sky, Speravo de morì prima, in onda sulla piattaforma e su Now Tv da marzo, tratta dal libro Un Capitano, scritto dallo stesso Totti insieme a Paolo Condò.

Della serie, è stata diffusa una simpatica clip in cui duettano Totti ed il suo interprete, l'attore Pietro Castellitto, che riceve idealmente l'investitura da parte del suo beniamino. "Mi hanno preso per la serie, faccio la parte tua" dice Castellitto all'ex-capitano della Roma, che risponde "è tosta eh". "Sono pure mancino" ribatte Castellitto "allora non la puoi fare la parte mia" ribatte serie Totti. Insomma il duetto si consuma con la consueta ironia che contraddistinguono le apparizione televisive di Francesco Totti.

Speravo de morì prima, la Trama.

Speravo de morì prima, diretta da Luca Ribuoli, (La mafia uccide solo d’estate) racconterà la fine del lungo percorso del Capitano della Roma con la maglia giallorossa, rimasta sempre la stessa per 27 anni, includendo le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera insieme alla vita privata di un uomo coraggioso, semplice e autoironico, legato da sempre al calcio ed alla sua città.

Speravo de morì prima, il Cast

Oltre a Castellitto, nei panni del campione, ci sarà Greta Scarano, che interpreterà Ilary Blasi, a Gianmarco Tognazzi, invece, il compito più arduo, quello d'interpretare il "nemico" di Totti, colui che gli fece chiudere la carriera con grande amarezza, il tecnico Luciano Spalletti, l'ultimo allenatore. E ancora Monica Guerritore sarà Fiorella, la mamma di Francesco, mentre Giorgio Colangeli vestirà i panni del papà, scomparso pochi mesi fa, a pochi giorni dall'anteprima del docufilm Mi chiamo Francesco Totti, alla Festa del Cinema di Roma. Primo Reggiani sarà l'amico storico di Totti, Giancarlo Pantano e Alessandro Bardani nel ruolo di Angelo Marrozzini, cugino del Capitano.

Non mancheranno neanche i colleghi-amici dell'ex numero 10. Daniele Rossi è interpretato da Marco Rossetti, mentre Gabriel Montesi sarà Antonio Cassano.

Speravo de morì prima, La clip.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 15:35

