I Soprano, in arrivo il prequel? A Hollywood si ragiona sul personaggio di Tony

A14 anni di distanza da una delle serie più popolari, I Soprano, andata in onda in Italia dal 2001 al 2008, l'attenzione verso la famiglia mafiosa di Tony Soprano è ancora alta. Due le novità che la riguardano. La prima è il film-prequel The many saints of Newark, scritto da David Chase, il creatore della serie, che racconta la giovinezza del futuro capofamiglia, interpretato dal compianto James Gandolfini, l'attore scomparso a Roma nel 2013 e che nel lungometraggio è interpretato dal figlio Michael Gandolfini.

La seconda notizia, invece, riguarda più direttamente la serie, si perché a Hollywood si cerca di monetizzare dai successi del passato, si guardi a Sex and the city, sulla cresta dell'onda da una trentina di anni. Secondo il ben informato sito, Deadline, la company HBO Max vorrebbe realizzare una serie tv prequel de I Soprano, che in qualche modo si lega al film di cui abbiamo appena parlato.

Squid Game, ci sarà la stagione 2? Risponde il creatore e regista della serie

Ed è lo stesso creatore della serie, David Chase, a sembrare piuttosto favorevole all'iniziativa. Durante l'attività promozionale de I Molti Santi del New Jersey, ambientato tra la fine degli anni '60 e gli anni '70, rispondendo alla domanda di un giornalista ha detto "c'è solo un modo in cui lo farei, ed è che Terry Winter e io potessimo scrivere la sceneggiatura insieme. Così lo farei". Il riferimento è allo sceneggiatore, perno fondamentale del successo de I Soprano. Ma la conferma delle buone intenzioni arriva anche da Ann Sarnoff di WarnerMedia che ha dichiarato: “stiamo parlando con David Chase di una nuova serie, relativa ai Soprano, per HBO Max”.

Un altro motivo che starebbe spingendo lo studio Warner ed il creatore della serie a riprendere in mano quei personaggi, si nasconde anche nelle pieghe del successo che il finale de I Soprano ha fatto registrare. Infatti 14 anni dopo il gran finale è stato registrato il record di visualizzazioni streaming su HBO Max.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA