Sky, tutte le serie tv in uscita a marzo 2021

Cosa bolle in pentola in casa Sky a marzo? Gennaio e febbraio, doppietta interessante per i titoli seriali, prima The undoing con Hugh Grant, Nicole Kidman e Matilda De Angelis, poi Your Honor con uno strepitoso Bryan Cranston in uno dei ruoli migliori dopo Breaking Bad. Marzo è sicuramente il mese di Francesco Totti, protagonista del racconto seriale di Speravo de morì prima, la serie preceduta da un marketing pubblicitario originale e divertente con i siparietti dell'ex-capitano della Roma insieme a Pietro Castellitto il suo alter-ego nella serie Sky.

Ma vediamo i titoli del mese di marzo.

The Walkind Dead - decima stagione (dal 1° marzo)

Arrivano finalmente su Fox gli ultimi sei episodi della decima stagione, a solo 24 ore dalla messa in onda americana. Tutto il gruppo proverà a riprendersi dopo la distruzione che i Sussurratori hanno lasciato nella vita di ciascuno e dovrà combattere contro una minaccia invisibile e sconosciuta. Scopriremo cosa nasconde Maggie (Lauren Cohan), tornata con una storia che non è pronta a condividere. La sicurezza di Negan (Jeffrey Dean Morgan) è di nuovo in gioco e in alcuni flashback sul suo passato comparirà anche Lucille, la moglie (Hilarie Burton). Gli anni delle lunghe ed estenuanti lotte faranno sentire il loro peso mentre traumi del passato affioreranno.

Speravo de morì prima (19 marzo)

La serie, tratta dal libro Un capitano, scritto da Francesco Totti e Paolo Condò, è divisa in sei episodi che andranno in onda su Sky Atlantic e Now Tv, vede Pietro Castellitto nei panni dell’ex numero 10 giallorosso e si concentra sugli ultimi due anni di carriera di Totti, sulla fine del suo lungo ed entusiasmante percorso con la maglia giallorossa, rimasta sempre la stessa per 27 anni: dal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma fino al più struggente addio al pallone della storia del calcio. Un dramedy che, tra presente e passato, unirà l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato anche attraverso le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera, e la vita privata di un uomo coraggioso e semplice, autoironico e romanissimo, legato da sempre alla sua città e al calcio.

The investigation (dal 15 marzo)

Basata sul fatto realmente accaduto noto alle cronache come il caso del sottomarino, uno dei casi criminali più noti nella storia dei media danesi: l’omicidio della giovane giornalista Kim Wall nell’agosto del 2017 ad opera dell’inventore Peter Madsen. The Investigation racconta la storia dal punto di vista degli inquirenti che si trovarono a far luce su un omicidio fra i più misteriosi che si ricordino, concentrandosi in particolare sugli ostacoli che dovettero affrontare per risolvere il caso. Quando Jens Møller arriva per il briefing mattutino, un investigatore riferisce di uno strano caso. Un sottomarino artigianale, che trasportava la giornalista svedese Kim Wall e l'inventore del sottomarino stesso, è scomparso. Quando il sottomarino viene ritrovato più tardi nel corso della giornata, solo l'inventore viene salvato prima che affondi improvvisamente. Ora Jens e il suo team di investigatori devono decidere rapidamente come affrontare il caso, perché Kim è ancora dispersa e il sottomarino è in fondo al mare.

WARRIOR - St.2 (30 marzo)

Torna con l’attesa seconda stagione Warrior, la serie creata a partire dagli scritti inediti di Bruce Lee ritrovati da sua figlia, Shannon Lee. Ancora più ricchi di azione e drammi rispetto a quelli della prima stagione, i nuovi episodi raccontano della rivalità fra le Tong nemiche, gli Hop Wei e i Long Zii, che continuano la loro guerra in un contesto di crescente razzismo anti-cinese che fa ribollire la Chinatown di San Francisco e i quartieri confinanti. Mentre le due Tong si scontrano per il dominio del territorio, entrambe devono far fronte a minacce esterne, incluse quelle di una nuova brutale Tong, Fung Hai, e del suo nichilistico leader Zing, della mafia Irlandese sempre capitanata dal duro Dylan Leary e quelle dell’ostile governo locale, guidato dall’egoista sindaco Blake e dal suo braccio destro Walter Buckley.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA