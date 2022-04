Poche ma buone? Sarà il pubblico a premiare o meno la piattaforma di Sky e le serie tv che propone nel mese di maggio. Su 4 prodotti principali, solo uno è del tutto originale, e per giunta italiano, Blocco 181 dove c'è anche lo zampino creativo di Salmo, il rapper.

Sky, tutte le serie tv in uscita a maggio 2022

THE SON - dal 10 maggio

Arriva la seconda e ultima stagione del western drama interpretato da Pierce Brosnan e tratto dal romanzo di Philipp Meyer. Brosnan interpreta Eli McCullough, intraprendente proprietario terriero determinato a fondare un impero petrolifero nel Texas. La serie racconta la sanguinosa ascesa e l’ancor più sanguinosa caduta di questo impero, rievocando gli albori dell’egemonia americana.

BLOCCO 181 - dal 20 maggio

Arriva la nuova serie Sky Original, ambientata nella periferia multietnica di Milano: il Blocco 181, complesso edilizio ai confini della città, diventa lo sfondo di una storia in cui amore, conflitti generazionali, emancipazione e conquista del potere si intrecciano. I tre giovani protagonisti di questa storia sono Bea (Laura Osma), ragazza latino-americana, combattuta tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e il desiderio di cambiare vita, e Ludo e Mahdi (Alessandro Piavani e Andrea Dodero), amici uniti come fratelli. Per questo inedito progetto, Sky ha voluto al suo fianco Salmo, pioniere del rap italiano, non solo come supervisore musicale, ma anche come produttore creativo e interprete, nel ruolo del criminale Snake.

L’ASSISTENTE DI VOLO - dal 9 maggio

Da lunedì 9 maggio in prima visione su Sky Serie e in streaming su Now, nuovi episodi in arrivo per l’apprezzatissimo thriller dai toni dark comedy sull’assistente di volo Cassie Bowden, interpretata dalla star di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco. Dopo i movimentati trascorsi della prima stagione, Cassie conduce una vita più sobria a Los Angeles, collaborando con la CIA per arrotondare, ma quando un incarico all’estero la porta ad assistere inavvertitamente a un omicidio, si ritrova coinvolta in un altro, spericolato intrigo internazionale.

ONE CHICAGO - dal 24 maggio

Arrivano i nuovi episodi di uno dei franchise più amati, il racconto della vita professionale e privata dei medici, poliziotti e vigili del fuoco della città di Chicago, all’interno di un vero e proprio universo seriale: Chicago MED, Chicago PD e Chicago Fire (rispettivamente alla loro sono settima, nona e decima stagione) sono tre mondi a contatto, distinti ma collegati dalla presenza del Molly’s bar, luogo d’incontro e di svago senza distinzione tra divise e camici.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Aprile 2022, 15:03

