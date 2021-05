Sky, tutte le serie tv in uscita a giugno 2021

Sky riduce la quantità di nuove serie tv in uscita anche nel mese di giugno 2021, ma sembra puntare sempre più su storie ed interpreti di qualità. Questo mese sono tre le serie che si potranno vedere sui canali Sky dedicati all'intrattenimento e sulla piattaforma di streaming Now: c'è il ritorno di un premio Oscar come Kate Winslet, che dopo Mildred Pierce torna in un crime di qualità firmato HBO. Poi c'è un grande attore britannico come Robert Carlyle nel ruolo di un primo ministro impegnato contro una serie crisi che ha colpito la Gran Bretagna. Infine una storia tutta italiana, che tanti ricorderanno; la tragedia di Vermicino, in cui ormai 40 anni fa, morì Alfredino Rampi.

Ecco tutte le uscita di giugno 2021 su Sky e Now.

OMICIDIO A EASTTOWN - dal 9 giugno su Sky Atlantic e Now

A dieci anni dal debutto tv con la premiata miniserie Mildred Pierce, Kate Winslet torna di nuovo protagonista di una miniserie HBO, Omicidio a Easttown. L’attrice premio Oscar per The Reader, interpreta Mare Sheehan, una detective di una cittadina della Pennsylvania che indaga su un caso di omicidio mentre la sua vita va a rotoli. La storia di Omicidio a Easttown, che si inserisce alla perfezione nella categoria “small town mystery”, è ambientata nei sobborghi di Philadelphia; al centro troviamo la disincantata detective Mare Sheehan, che si ritrova a indagare sull’omicidio di una giovanissima ragazza madre in un momento in cui deve affrontare anche una serie di problemi personali legati al suo travagliato passato. La donna, che è una piccola celebrità locale grazie a un tiro da record durante una partita di basket del liceo un quarto di secolo prima, nel frattempo è tormentata da un altro caso irrisolto, la sparizione della figlia di una sua ex compagna di scuola, caso che l’ha messa a dura prova e che ha spaccato la comunità, sempre più scettica sulle sue capacità.

COBRA - UNITÀ ANTICRISI - dal 18 giugno su Sky Atlantic e Now

Una massiccia esplosione solare ha colpito l‘Europa, facendo saltare la rete elettrica e i sistemi di navigazione, lasciando gran parte della Gran Bretagna senza energia e creando caos sociale e politico. La commissione COBRA – una squadra costituita da massimi esperti dello Stato, abili risolutori in caso di crisi e importanti personalità della politica – lotta per proteggere il popolo britannico. Il Primo Ministro, Robert Sutherland (Robert Carlyle), e il suo Capo di Gabinetto, Anna Marshall, devono affrontare decisioni politiche impossibili e allo stesso tempo gestire le vite private messe estremamente sotto pressione. Non solo si ritrovano a portare il peso delle aspettative pubbliche e i bisogni delle proprie famiglie, ma devono anche tenere conto degli avversari politici, che coglieranno qualsiasi segno di debolezza come un’opportunità per colpire.

ALFREDINO - UNA STORIA ITALIANA - 21 e 28 giugno su Sky Cinema Uno e Now

Miniserie in due puntate sulla tragedia di Vermicino, che portò alla morte il bambino Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano nel giugno del 1981. La serie vede protagonista Anna Foglietta nei panni della madre di Alfredino, la signora Franca Rampi, mentre il cast è composto da Francesco Acquaroli, comandante dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli, Vinicio Marchioni che interpreta Nando Broglio, il vigile del fuoco che provò a tenere compagnia e a motivare Alfredo durante quelle terribili ore. E ancora Luca Angeletti è il padre di Alfredo, Ferdinando Rampi, Beniamino Marcone nei panni di Marco Faggioli, uno dei pompieri accorsi sul luogo della tragedia, Giacomo Ferrara è Maurizio Monteleone, il secondo degli speleologi che provarono a recuperare il piccolo. Un evento doloroso che appartiene alla memoria storica dell’Italia e da cui, però, è scaturito qualcosa di prezioso: la vicenda di Alfredino diede infatti un impulso decisivo alla costituzione della Protezione civile come la conosciamo oggi, e grazie alla determinazione di Franca Rampi è sorto il Centro Alfredo Rampi, con l’obiettivo di evitare che altri potessero soffrire quanto da loro sofferto.

