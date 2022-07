Sky, tutte le serie tv in uscita a luglio 2022

WESTWORLD (stagione 4) - dal 4 luglio

Proseguono le avventure distopiche di Westworld, l’acclamato sci-fi drama firmato Jonathan Nolan e targato HBO. Questa quarta, attesissima stagione, che vede il ritorno di Evan Rachel Wood non più nei panni dell’androide Dolores ma in quelli di un nuovo, intrigante personaggio, continua l’indagine sulla natura umana, in un'oscura odissea sul destino della vita senziente sulla terra.

THE RISING – CACCIA AL MIO ASSASSINO - dal 15 luglio

Neve Kelly (Clara Rugaard, I Am Mother) è morta. Comprensibilmente, è destabilizzata da questo nuovo stato, ma la confusione si trasforma presto in rabbia quando realizza di essere stata uccisa. Determinata a trovare il suo assassino e ottenere giustizia, sfrutta le sue nuove doti soprannaturali per oltrepassare i limiti della polizia e investigare sulla sua stessa morte. Così facendo, scopre segreti profondamente sepolti ed è costretta a riesaminare la sua intera vita e quella delle persone che ama.

DAS BOOT (stagione 3) - dal 9 luglio

Nuove appassionanti storie si intrecciano nella claustrofobica e adrenalinica spirale di guerra e spionaggio di Das Boot, l’acclamato dramma storico tedesco Sky Original ambientato durante il secondo conflitto mondiale. In questa terza stagione Forster viene inviato a Lisbona, in Portogallo, per indagare sull'esistenza di una talpa tedesca. Nel frattempo, Ehrenberg viene nuovamente spedito in mare con un equipaggio inesperto e una missione che potrebbe cambiare le sorti della guerra. Alla fine, i loro destini si scontreranno in una resa dei conti lungo la costa portoghese.

NURSES – NEL CUORE DELL’EMERGENZA - dal 4 luglio

Approda in Italia, Nurses, medical drama corale ambientato nell'unità di emergenza del St. Mary's Hospital di Toronto e dedicato a cinque neo-infermieri che devono affrontare il loro nuovo lavoro, una vera e propria montagna russa tra la vita e la morte, lottando per separare la sfera professionale dalle loro avventure private. I cinque giovani hanno tutta la vita davanti: crescono, si scontrano, si snervano e si emozionano mentre imparano a prendersi cura dei loro pazienti e, soprattutto, di loro stessi. Presto si rendono conto che l’unico modo per cavarsela è fare affidamento l’uno sull’altro.

SANDITON (stagione 2) - dal 20 luglio

Riprendono gli intrighi degli abitanti di Sanditon, cittadina britannica sfondo del period drama targato BBC e ispirato all’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen. Qualche mese dopo la sua prima, sorprendente permanenza in città, Charlotte Heywood (Rose Williams) torna a Sanditon, trovando una nuova, inaspettata compagnia: un gruppo di ufficiali dell'esercito, che sono scesi in città portando con sé opportunità sia romantiche che d’affari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Luglio 2022, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA