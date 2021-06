Sky, tutte le serie tv in uscita a luglio 2021

Sky rilancia sulle serie tv, scegliendo il periodo estivo, tradizionalmente "snobbato" dalla tv generalista, per far uscire nuovi prodotti seriali e per lanciare un canale dedicatùo, che si chiama Sky Serie. D'altronde la competizione con Netflix, Prime Video e Disney+ si fa sempre più agguerrita, motivo per cui a luglio 2021, rilancia diverse serie tv, che si differenziano per genere e target di pubblico. Ci sono due ritorni importanti come City on a Hill, con Kevin Bacon e la serie psicologica In Treatment, ma anche nuovi ingressi come The Flight Attendant, che punta tutto sull'attrice Kaley Cuoco e I Luminari con Eva Green.

Ma ora vediamo tutte le serie tv in uscita su Sky a luglio 2021.

I HATE SUZIE - dal 3 luglio

Serie Sky Original, ideata e scritta dalla creatrice della serie Diario di una squillo perbene, Lucy Prebble. La vita di Suzie Pickles una lanciatissima attrice televisiva che da teenager è stata l'idolo di milioni di ragazzini, è completamente sconvolta quando il suo smartphone viene hackerato e alcune sue foto piuttosto compromettenti finiscono online, diventando di fatto di dominio pubblico. Mentre lei si fa in quattro per non far naufragare il suo matrimonio con Cob e per proteggere suo figlio Frank dallo scandalo, la sua manager e amica Naomi si impegna a evitare che la carriera di Suzie affondi definitivamente.

CITY ON A HILL (stagione 2) - dal 5 luglio

Boston, 1993 Dopo gli eventi della prima stagione nello specifico dopo la condanna di Frankie Ryan e dopo la liberazione di suo fratello Jimmy, comunque colpevole di omicidio per l’assistente procuratore distrettuale Decourcy Ward le cose si fanno ancora più complicate per poter anche solo sperare di riuscire a ripulire la città dal crimine e dalla corruzione dilaganti dovrà continuare a lavorare con l’ex veterano dell’FBI Jackie Rohr un uomo dal passato e dai metodi a dir poco ambigui e ai limiti della legalità. D’altronde, in certi casi limite il fuoco si combatte col fuoco. Ma il fuoco va controllato, e soprattutto va spento prima che sia troppo tardi, altrimenti il rischio di bruciarsi diventa una certezza.

IN TREATMENT, stagione 4 - dal 27 luglio

Mentre si trova ad affrontare alcune questioni personali alquanto delicate, la dottoressa Brooke Taylor, una rinomata psicoterapeuta, si occupa di tre pazienti in cura da lei, Eladio, Colin e Laila. Eladio lavora come infermiere privato presso una famiglia facoltosa. Colin è un milionario che recentemente è stato in prigione per reati finanziari, Laila è una teenager in lotta col mondo, con sé stessa e con sua nonna Rhonda. E poi ci sono Rita, la migliore amica di Brooke, e Adam, il suo compagno, una storia che va avanti tra alti e bassi.

CAMPING - dal 31 luglio

Arriva l’attesa serie HBO creata da Lena Dunham. Il pacifico Walt sta per compiere 45 anni, in occasione del suo compleanno la sua iper organizzata (e un po' ossessiva) moglie Kathryn ha organizzato un piacevole fine settimana in un rinomato campeggio insieme ad alcuni familiari e ad alcuni amici. Ovviamente niente va come previsto, e quell'assurdo weekend si trasforma presto in una vera e propria prova del fuoco per le coppie presenti e per alcune amicizie non proprio così sincere.

L’ASSISTENTE DI VOLO – THE FLIGHT ATTENDANT - dal 1° luglio su Sky Serie

A inaugurare il canale Sky Serie, l’apprezzatissimo thriller dai risvolti da dark comedy firmato da Steve Yockey (Supernatural) per HBO Max e tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Chris Bohjalian. La serie, in otto episodi, è la storia di come un’intera vita possa cambiare in una sola notte. Kaley Cuoco, la star di The Big Bang Theory, interpreta Cassie, una hostess che trascorre la notte a Bangkok con un passeggero del suo volo. Si risveglierà la mattina seguente nell’hotel sbagliato, sul letto sbagliato, accanto al corpo morto dell’uomo, senza avere idea di cosa sia successo. Completamente in panico, Cassie se ne va cercando di non lasciare tracce, ma sbarcata a New York viene interrogata dall'FBI, che sta facendo domande un po' a tutti i potenziali testimoni. Il problema è che lei non ricorda nulla quella notte. Come se non bastasse, poi, continua ad avere delle inquietanti allucinazioni che potrebbero essere dei flashback...ma quindi chi ha ucciso Alex? Non può essere stata lei...o forse sì?

I LUMINARI – IL DESTINO NELLE STELLE - dal 7 luglio

Eva Green, Eve Hewson e Himesh Patel in un appassionante period drama ambientato in Nuova Zelanda. Siamo nel 1865, nel pieno della corsa all'oro. La giovane avventuriera inglese Anna Wetherell (Eve Hewson) si mette in viaggio da Londra verso la Nuova Zelanda nella speranza di lasciarsi il passato alle spalle e iniziare una nuova vita. Durante il viaggio conosce Emery Staines (Himesh Patel), dal quale rimane subito affascinata. I due decidono di rivedersi una volta giunti a destinazione, ma una volta sbarcata Anna incontra l'affascinante chiromante Lydia Wells (Eva Green), che si rende conto della sua vulnerabilità e che finisce per approfittarne senza farsi troppi scrupoli. Nel giro di poco tempo, Miss Wetherell si ritrova coinvolta in una fitta rete di inganni e ricatti, e alla fine verrà anche accusata (ingiustamente) di omicidio. Emery è l'unico che può provare la sua innocenza: ci riuscirà?

PRIMO SOCCORSO - dal 10 luglio

Arriva dalla Svezia un nuovo, adrenalinico medical drama. Dalle parti dell’idilliaco villaggio di Åre, una rinomata e famosa meta turistica per gli sport invernali, le emergenze non mancano mai, e c’è sempre bisogno di qualcuno pronto a intervenire. Lo sanno bene i cinque protagonisti di Primo Soccorso, che ogni giorno devono affrontare situazioni delicate sul lavoro. Situazioni che spesso rischiano di avere importanti ripercussioni anche nella loro vita privata.

BEECHAM HOUSE - dal 28 luglio

Avventura, drammi familiari e contrasti culturali nell'affascinante India Coloniale sono alcune delle ragioni del successo di questo period drama creato, scritto e diretto dalla celebre regista britannica di origini indiane Gurinder Chadha (Sognando Beckham). 1795, India. L'ex soldato britannico John Beecham (il Tom Bateman di Assassinio sull’Orient Express) si trasferisce a Dehli con i suoi servitori locali e un figlio di pochi mesi. Dopo aver lasciato la British Trade Company, Mr. Beecham spera di ottenere la licenza per il commercio direttamente dall'imperatore, ma un generale francese che gode della piena fiducia della famiglia reale si oppone apertamente alla sua richiesta, mettendogli i bastoni tra le ruote. Mentre John cerca di adattarsi alla sua nuova vita, presso Beecham House arrivano svariati ospiti e familiari più o meno graditi e attesi che portano con loro tutta una serie di complicazioni personali ma anche politiche.

