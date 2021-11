Sky, tutte le serie tv in uscita a dicembre 2021

Dopo il boom di Gomorra e l'ultima stagione, vediamo qual è l'asso nella manica di Sky nel mese di dicembre. Si potrebbe dire che sono due i titoli di maggior richiamo del mese natalizio, il primo è il sequel di Sex and the city, che si chiama And just like that, che rivede tre delle quattro amiche riunirsi ancora in quel di New York. E poi c'è il debutto di Gabriele Muccino nella serialità, con A casa tutti bene, tratto dal suo omonimo successo cinematografico, ma con un cast diverso. Ma ora diamo uno sguardo a tutte le uscite seriali di Sky a dicembre 2021.

Ecco tutte le serie tv in uscita su Sky Atlantic e Now a dicembre 2021

PARIS POLICE 1900 (dal 4 dicembre)

Parigi, Francia, 1899. Il corpo di una donna sconosciuta viene ritrovato nella Senna. L’indagine spingerà un giovane e ambizioso detective a scoprire un pesantissimo segreto di stato.

MADE FOR LOVE (dal 13 dicembre)

Dark comedy assurda e cinicamente commovente di amore e divorzio che segue le vicende di Hazel Green (Cristin Milioti), una donna trentenne in fuga dopo 10 anni in un matrimonio soffocante con Byron Gogol (Billy Magnussen), un miliardario tecnologico con manie di controllo.

YELLOWSTONE S4 (dal 14 dicembre)

John Dutton, proprietario di un ranch nel Montana, lotta per mantenere la stabilità della famiglia e del ranch, minacciati dai costruttori e da una riserva indiana, a cui si aggiungono politici corrotti. Tutti hanno un obiettivo: conquistare il territorio del ranch. La stagione 4 inizia subito dopo l'adrenalinico finale della terza stagione, con le vite di John, Bette e Kayce in pericolo e con Jamie contro la sua famiglia. La guerra contro Market Equities è ancora in corso.

TWO WEEKS TO LIVE (dal 26 dicembre)

Kim (Maisie Williams) si avventura in in un pub per la prima volta e incontra due fratelli. Lei è ingenua e va a casa con loro dove le viene fatto uno scherzo. A Kim viene fatto vedere un video raffigurante un'apocalisse di un'esplosione nucleare e le viene fatto credere che tutti avranno solo due settimane di vita. Kim crede che la fine dei tempi sia vicina e decide, come ultimo atto, di uccidere l'uomo che ha ucciso suo padre davanti a lei quando era solo una bambina.

TEMPLE- ST.2 (dal 27 dicembre)

In un labirinto di tunnel di servizio abbandonati sotto la stazione della metropolitana di Temple, a Londra, Daniel Milton (Mark Strong), un chirurgo molto rispettato, gestisce una clinica medica illegale che cura criminali e altri pazienti disperati che non possono o non vogliono chiedere aiuto alle normali strutture mediche. Con il supporto di un membro dello staff della stazione di Temple e di Anna (Carice van Houten), una ricercatrice medica, la seconda stagione vedrà Daniel rischiare tutto per stare al passo con le sue bugie.

Ecco tutte le serie tv in uscita su Sky Serie e Now a dicembre 2021

AND JUST LIKE THAT (dal 9 dicembre)

Il nuovo capitolo della rivoluzionaria serie TV “Sex and the City”, in dieci episodi sarà disponibile in versione originale con sottotitoli in italiano, perché in contemporanea col debutto su HBO Max. I primi due episodi debutteranno on demand su Sky e in streaming su NOW il 9 dicembre alle 9.00, mentre sabato 11 andranno in onda in prima serata su Sky Serie. “And Just Like That...” segue Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) che sono passate dalle difficoltà della vita e dell’amicizia a trent’anni a quelle della vita e dell’amicizia a cinquanta.

A CASA TUTTI BENE (dal 20 dicembre)

Il primo progetto per la TV di Gabriele Muccino è il reboot del suo omonimo film campione di incassi del 2018. La serie Sky Original è un family drama in otto episodi girati da Gabriele Muccino. La famiglia è il porto sicuro dove crescere e nel quale trovare rifugio, ma può facilmente trasformarsi nel principale ostacolo alla felicità individuale. Ci si strugge spesso nell’eterno e frequente dilemma se restare o lasciare. La famiglia Ristuccia è da 40 anni proprietaria del ristorante San Pietro, uno dei più rinomati locali della Capitale, in zona Gianicolo. Carlo, la nuova compagna Ginevra e la sorella Sara sono sempre lì, tutti i giorni, ad aiutare i genitori Pietro e Alba nella gestione dell’attività. Assente da questa, è sempre stato il fratello Paolo, andato da tempo a inseguire in Francia il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Adesso Paolo, reduce da un logorante divorzio, torna a casa dei genitori sconfitto professionalmente e senza più un soldo in tasca, con la sola speranza di poter crescere suo figlio Giovanni, di 11 anni. Anche Carlo ha una figlia, Luna, una ex moglie, Elettra, e una compagna che mal tollera il suo passato sentimentale: Ginevra, mai davvero accettata dalla famiglia Ristuccia e vista come una rovina famiglie. E infine Sara, sposata con Diego che però le è infedele. Un giorno, però, un avvenimento gravissimo e rimasto segreto per decenni torna a sconvolge gli equilibri familiari. I Mariani, un altro ramo della famiglia, reclamano un posto all’interno dell’attività, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato dei Ristuccia che ancora oggi ha delle profonde conseguenze nelle vite dei nostri protagonisti.

CRYPTID – L’INCUBO DEL LAGO (dal 30 dicembre)

Mentre una catena di eventi orribili e inspiegabili iniziano ad accadere in una piccola città, un gruppo di studenti delle scuole superiori sarà costretto ad affrontare le loro paure più oscure per superare una forza soprannaturale che si nutre del caos e della miseria dell'umanità.

