Cosa propone Sky e Now nel mese di aprile 2022? Non sono molte, per la verità, le nuove uscite seriali in questo mese di primavera; tra i prodotti in uscita, spunta sicuramente la seconda stagione di Diavoli con la coppia Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, ma c'è anche la sesta stagione di Outlander, il debutto di Ordinary Joe e la seconda stagione di Raised by wolves.

Sky, tutte le serie tv in uscita ad aprile 2022

RAISED BY WOLVES – ST. 2 (dal 15 aprile)

Tra fantascienza e fede, continuano le avventure distopiche di Madre e Padre, due androidi scappati con sei embrioni dalla Terra, devastata dalla guerra, per rifondare altrove una nuova umanità. L’ambizioso e spettacolare sci-fi firmato Ridley Scott torna con la seconda stagione: i due genitori si insediano in una nuova colonia atea nella zona tropicale di Kepler 22 b, sperando in un nuovo inizio, ma il loro “figlio naturale” minaccia di condurre il poco che resta dell’umanità all’estinzione.

DIAVOLI - ST. 2 (dal 22 aprile)

Torna l’attesissimo financial thriller internazionale targato Sky Original, con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, tratto dal bestseller “I diavoli” di Guido Maria Brera e ambientato nell’Olimpo dell’alta finanza. Sono passati quattro anni da quando Massimo Ruggero è riuscito a sventare il piano di Dominic Morgan, pagando con la morte di Sofia, ma conquistando il trono della NYL Bank. Massimo collabora ora con un gruppo di investitori cinesi che combattono una guerra silenziosa contro gli Stati Uniti per il dominio tecnologico, sfruttando una nuova potentissima arma: i big data. Nel 2020, con l’arrivo della pandemia, lo scontro Cina-USA si fa sempre più rumoroso e Massimo è costretto a schierarsi, fronteggiando un vecchio amico: Dominic.

ORDINARY JOE (dal 13 aprile)

La vita à tutta questione di scelte e talvolta una singola decisione può cambiarla per sempre. Lo sa bene Joe Kimbrough, il protagonista di questa innovativa serie NBCU, che raggiunto il traguardo della laurea non sa che strada intraprendere: sceglierà l’amore diventando infermiere? Calcherà le orme del padre diventando poliziotto? O seguirà il suo cuore dedicandosi alla musica? La serie, scritta da Matt Reeves (The Batman) e interpretata da James Wolk (Watchmen), abbraccia tutti e tre gli scenari, dimostrando quanto può cambiare il destino di una persona a seconda che si segua l’amore, la lealtà o la passione, ma senza dimenticare che, in fondo, la vita è sempre imprevedibile, disordinata e bellissima.

OUTLANDER – ST. 6 (dal 26 aprile)

Torna il dramma in costume firmato Ronald D. Moore, adattamento seriale dei celebri romanzi di Diana Gabaldon.In questa sesta stagione, continua la lotta di Claire e Jamie per proteggere chi amano all’interno del Nuovo Mondo coloniale. I Fraser devono difendersi dalle minacce esterne alla comunità, e allo stesso tempo calmare i conflitti che si accendono al suo interno, lottando per mantenere la pace in una società che marcia imperterrita verso la rivoluzione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA