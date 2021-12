Sex, Lies and Chadia, su Discovery + si parla di sesso (ma solo tra donne)

Chadia Rodriguez, l’artista nata in Spagna da genitori marocchini e cresciuta a Torino, arriva su discovery+ dal 4 dicembre con “SEX, LIES & CHADIA”, un talk show originale in 8 puntate scritto da Giovanni Robertini e Filippo Perfido, con l'art direction di Daniele Desperati e la regia di Fabrizio Conte, prodotto da GVNG - HO per Discovery Italia, in cui avrà modo di interagire con il pubblico discutendo di sesso.

Bellissimo farlo, importantissimo parlarne. E parlarne nella maniera giusta. Senza ipocrisie, senza filtri, senza paure. Dritto al punto. E’ ciò che farà Chadia in questo programma tutto al femminile, un vero e proprio viaggio alla ricerca di risposte non banali per un pubblico di giovanissimi e adulti: in ogni puntata proverà a fugare i dubbi e a soddisfare le curiosità attraverso le richieste che arriveranno dai social. Con lei: Violeta Benini, un’ostetrica, influencer esperta di sessuologia; le amiche del cuore e sue compagne di viaggio, tra cui la fida DJ Tami, che l’accompagna sul palco da tanti anni ormai; Viviana, filmmaker e attivista LGBT+ con la battuta sempre pronta; Maya, simpatica e sensuale ragazza curvy di origini sudamericane.

Si affronteranno diversi argomenti, dalla masturbazione al sesso anale passando per la pornografia, e lo si farà insieme a un ospite speciale presente in ogni puntata, ma sopratutto grazie alle domande ricevute da casa. A completare lo show, un tutorial in animazione grafica e una Booty Call: una chiamata per non stare soli a tarda notte, una chat per scoprire il punto di vista maschile sull’argomento di puntata.

Con “Sex, Lies & Chadia” discovery+ apre a una tematica molto spesso tabù, che il piccolo schermo ha sempre fatto fatica a sviscerare, e si ripromette di trasmettere consapevolezza agli adolescenti, spesso avvolti da dubbi, paure e incertezze, affidando il programma a un volto amato dai giovanissimi.

“Sex, Lies & Chadia”, prodotto da GVNG - HO per Discovery Italia, è disponibile in esclusiva solo su discovery+ dal 4 dicembre. L’hashtag ufficiale è #sexliesandchadia. Il 10 dicembre uscirà il suo nuovo singolo "Tutti strani" e all'inizio del 2022 uscirà per Baldini+Castoldi il libro "Sex, Lies & Chadia".

TUTTI GLI EPISODI

Ep#1: Masturbazione

Per rompere il ghiaccio, Chadia & Friends affrontano un argomento molto delicato e personale. Una di quelle cose che fanno tutti ma di cui nessuno parla. Insomma, la masturbazione. E per farlo al meglio, la rapper torinese chiede aiuto a una collega e amica, la cantante Federica Carta, con cui ha pubblicato il singolo “Bella così”. Federica è una ragazza molto timida, ma Chadia sa come farla sbottonare e farsi raccontare cose che non aveva mai detto a nessuno prima.

Ep#2: Piacere

Anche per parlare di piacere Chadia decide di puntare su un’amica, la biondissima soubrette Elena Morali, che con la sua simpatia e i suoi aneddoti aiuterà la rapper torinese e le sue amiche a parlare di piacere in maniera non banale. Anche in questo caso, la puntata viene arricchita da una Booty Call speciale con Denis Dosio, influencer che, per una volta, si mette a nudo e lascia l’immagine da playboy fuori dalla porta.

Ep#3: Orgasmo

Per parlare di orgasmo, chi meglio accogliere nella propria casa, e sul proprio lettone, della coppia vincitrice di “Love Island Italia”, vale a dire la bellissima (e simpaticissima) Rebeca Di Filippo e soprattutto Wolf, biondissimo skipper italiano di origini ucraine nonché grande esperto di sesso tantrico? Rebeca e Wolf raccontano alle ragazze com’è nato il loro amore sull’isola e soprattutto quali sono i loro gusti in tema di sesso.

Ep#4: Porno

Quando la influencer e ormai ex YouTuber Sofia Viscardi ha aperto il suo nuovo canale, Venti, Chadia Rodriguez è stata la prima intervistata. In questa quarta puntata, dunque, Chadia ha deciso di ricambiare il favore e invitare Sofia a parlare di pornografia. Una chiacchierata diretta e senza filtri, con tanti spunti interessanti. E per sapere come la pensano i maschietti, Chadia si rivolge a una vera e propria star del genere, il giovanissimo attore hard, Max Felicitas.

Ep#5: Sesso online

Per molti, ormai, il sesso è principalmente sesso online. Specialmente durante – e dopo – la pandemia e il lockdown. Ma cosa significa, in fondo, sesso online? Tante cose, dal sexting all’invio di dick pick alle app di dating e chi più ne ha, più ne metta. Per parlarne, Chadia si rivolge a una collega con la battuta sempre pronta e tante storie da raccontare, la giovanissima e straordinaria rapper BigMama con cui si va oltre gli stereotipi.

Ep#6: Sesso condiviso

A volte si fa da soli, altre online, ma per fortuna spesso si fa anche in compagnia. Per citare Chadia, che in qualche modo cita Raffaella Carrà: in due, tre, quattro o quanti volete voi. E per parlare di sesso condiviso nella maniera giusta, questa volta è la giovanissima attrice Alice Luvisoni, protagonista di “SKAM Italia”, a unirsi alla rapper torinese e alle sue amiche per condividere storie, esperienze, delusioni e dubbi, ma soprattutto per porre tutte le domande giuste alla nostra esperta, Violeta Benini.

Ep#7: Identità sessuale e orientamento

Uno dei temi caldi di questi anni è sicuramente quello dell’identità sessuale. Un tema molto caro a Chadia e alle sue amiche, specialmente a Viviana, attivista LGBT+ e promotrice del profilo Instagram Togayther.it. Un tema rispetto al quale siamo ancora sorprendentemente indietro rispetto ad altri paesi. In questo episodio, Chadia & Friends si rivolgono a Florencia Di Stefano-Abichain, influencer e autrice che ha scritto e parlato molto di questo argomento. Visto il tema così delicato e speciale, per la Booty Call di questa puntata Chadia decide di invertire il paradigma, chattando con Jessica, giovane donna bolognese che sta completando un percorso di transizione.

Ep#8: Sesso anale e altri tabù

Nell’ultima puntata della prima serie di “Sex, Lies & Chadia” vale tutto e si parla di sesso anale e altri tabù. Ma per parlare di tabù, e di come romperli, ci vuole un ospite davvero speciale. Per questo Chadia si rivolge a Tea Hacic-Vlahovic: giornalista, influencer, ex volto di Vice Italia e autrice del libro “Troie radicali” (Fandango). Con Tea si va dritte sul lettone e si confessa tutto, ma proprio tutto… compreso il fatto che né a Chadia né all’ospite di puntata piaccia, il sesso anale. Cosa che condividono con l’ospite maschile di quest’ultima puntata, l’attore porno Max Felicitas, che d’altra parte confessa il luogo, per certi versi inquietante, dove ha perso la verginità.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA