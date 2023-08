Sex Education 4: dalle foto alla storia, le anticipazioni sull’ultima stagione della serie Netflix

Sarà un finale che accontenterà i fan desiderosi di un happy ending tra Otis e Maeve? Aspettando di scoprire l’epilogo di Sex Education 4, in programma su Netflix dal prossimo 21 settembre, la piattaforma streaming svela alcune immagini dell’ultimo capitolo della teen comedy britannica di successo, che si è fatta apprezzare con la sua garbata e giocosa storia di educazione sentimentale e sessuale, interpretata da Asa Butterfield, Gillian Anderson e Emma Mackey (attrice anche nel film Barbie). Che sarebbero state le otto puntate finali della serie, Netflix lo aveva annunciato a inizio luglio scorso.

Pubblicando una lettera ai fan, la creatrice, sceneggiatrice e produttrice esecutiva Laurie Nunn aveva anche aggiunto un ringraziamento a tutta la sua squadra: «Siamo incredibilmente orgogliosi di Sex Education e siamo in debito con il nostro fantastico team di sceneggiatori, attori e tutta la troupe che ha messo così tanto amore nel realizzare ogni episodio. Hanno lavorato in maniera instancabile per questa stagione finale, e non vediamo l’ora di condividerla con voi».

Stavolta, la pluripremiata e seguitissima Sex Education (decretata migliore serie comedy con l’International Emmy Awards nel 2022 e con 66.6 milioni di visualizzazioni nei primi 91 giorni dall’uscita della terza stagione), riparte da Maeve che si trova negli Stati Uniti, dove sta vivendo il suo sogno alla prestigiosa Wallace University: seguire le lezioni dell’autore di culto Thomas Molloy. Otis, invece, dall’altra parte dell’oceano, non smette di struggersi per lei, tanto più che finalmente era riuscito a ottenere quel tenero bacio scambiato durante la gita scolastica in Francia.

Dopo la chiusura del liceo di Moordale, è tempo per un altro passo importante che Otis condivide con Eric: il percorso di studi al Cavendish Sixth Form College. Un ingresso, per i due amici storici che si considerano dei progressisti, che equivale a un vero e proprio shock culturale, quando si ritrovano in un istituto che organizza lezioni di yoga di gruppo o che crede nella sostenibilità e nella gentilezza. La stessa Viv rimane sconvolta, nel non ritrovarsi in classe i soliti compagni competitivi. E mentre Jackson cerca di superare la sua storia con Cal e Aimee decide di fare qualcosa di nuovo frequentando lezioni d’arte, Adam il ribelle prova a capire se un’istruzione di tipo tradizionale possa essere adatta a lui.

Nella quarta serie sono confermati Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar e Daniel Ings. Si uniscono al cast in questo atteso gran finale: Dan Levy, vincitore dell’Emmy come miglior attore non protagonista per Schitt’s Creek, Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze), l’attrice e modella Jodie Turner Smith, il comico Eshaan Akbar e gli esordienti Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Agosto 2023, 18:02

