Sex Education 3, tutto quello che c'è da sapere su trama, cast, trailer

Sex Education, uno dei fenomeni seriali di Netflix delle ultime stagioni, ha fatto la sua apparizione sulla piattaforma di streaming nel 2019. Apprezzata dal target giovanile a cui è indirizzata, ha riscosso favori anche nel pubblico adulto, perché tratta tematiche sessuali con leggerezza, ironia senza tralasciare problematiche più profonde e complesse che possono essere utili nell'affrontare discorsi tra genitori e figli, ma più in generale tra adulti e adolescenti.

E' ambientata nel Regno Unito, in un liceo, il Moordale, dove il protagonista è Otis Milburn, un comune adolescente, figlio di Jean, una scrittrice e terapista sessuale conosciuta in tutto il paese, presenza ingombrante nella vita del ragazzo, tanto da renderlo molto sensibile verso i problemi dei suoi coetanei, in special modo se di natura sessuale. E proprio per questa sua inclinazione, mentre dispensa consigli di classe in classe, Otis viene "eletto" terapista sessuale dei liceali di Moordale, dai quali, ovviamente pretende di essere pagato. Nella prima stagione, Otis, con l'aiuto dell'amica Maeve Wiley, apre a scuola una clinica del sesso per mettere a frutto il proprio talento e intuito sull'argomento. Nella seconda stagione, Otis affronta i propri bisogni sessuali, sorti tardivamente, per poter approfondire la relazione con la fidanzata Ola. Nel frattempo, però, deve gestire i rapporti tesi con Maeve. Intanto alla Moordale un'epidemia di clamidia, evidenzia la necessità di una migliore educazione sessuale in classe, mentre in paese arrivano nuovi adolescenti che sfidano lo status quo.

L’uscita della terza stagione di Sex Education è ormai stata annunciata, dopo tanta attesa, sarà tutto online dal prossimo 17 settembre su Netflix, con otto nuovi episodi.

Sex Education 3: la trama

La tanto attesa terza stagione di Sex Education, ha inizio con il nuovo anno scolastico al liceo Moordale, ma si parte con un salto temporale. Otis cambierà, e molto, da ragazzo timido e impacciato, diventerà sicuro di sé, tanto da mettere da parte (per il momento) relazioni serie per il sesso occasionale, mentre Eric e Adam si sono decisi a rendere ufficiale la loro storia, e ancora Jean, che nel finale della seconda stagione aveva scoperto di essere in dolce attesa, sta per dare alla luce un bambino; nel frattempo, la nuova preside Hope cerca di riportare l'eccellenza negli standard del liceo , Aimee scopre il femminismo, Jackson s'innamora, ma in tutto questo turbinio di eventi resta ancora irrisolto il "mistero" del famoso messaggio vocale scomparso. Da Netfilx fanno sapere (cioè scrivono nella trama ufficiale) che in questa ricca terza stagione sono in arrivo anche "animali che aiutano le coppie, fenomeni alieni, cupcake a forma di vulva e, naturalmente, Madam Groff".

Sex Education 3: il cast

Il protagonista di Sex Education è Otis, interpretato dall'attore inglese dal nome lunghissimo, Asa Maxwell Thornton Farr Butterfield, meglio noto come Asa Butterfield, che nonostante la sua giovane età (è del 1997) ha già preso parte a film molto importante, tra cui Il bambino con il pigiama a righe e Hugo Cabret.

Sua madre, la terapista sessuologa Jean è Gillian Leigh Anderson, l'attrice americana nata al pubblico mondiale per il ruolo di Dana Scully nella serie televisiva X-Files e dell'ex Primo Ministro Britannico, Margaret Thatcher in un'altra serie di alto livello, The Crown.

L'amico del cuore di Otis è Eric Efflong, interpretato da Ncuti Gatwa, attore ruandese naturalizzato britannico, che fa parte di Sex Education dal 2019, l'interpretazione più importante della sua carriera.

Emma Mackey, all'anagrafe Emma Margaret Marie Tachard-Mackey, attrice e modella francese, è conosciuta dal pubblico mondiale principalmente per il ruolo di Maeve Wiley, l'amore segreto di Otis.

Tra le new entry in Sex Education 3, troviamo Hope Haddon, interpretata dall’attrice Jemima Kirke (già vista in GIrls) ovvero la nuova preside della Moordale High, che intende riportare la scuola alle vecchie glorie, imponendo divise stile anni Ottanta e rigidità nel dirigere la scuola. Jason Isaacs (Star Trek: Discovery) è Peter Groff, il fratello maggiore del preside Groff, che lo ospiterà dopo la separazione dalla moglie. Altra new entry, il personaggio di Cal, interpretato da Dua Saleh, studente che si scontrerà spesso con la nuova dirigente del liceo.

Sex Education 3: il trailer

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA