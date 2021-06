“Sex diary”, ecco il romanzo che ha ispirato la nuova serie Netflix "Sex/Life"

Un diario a luci rosse sulla vita di coppia tra due coniugi, da cui emerge la sessualità femminile. È questo il contenuto del romanzo “Sex diary” di BB Easton, ispirato alla sua reale storia, da cui è stata creata la serie netflix “Sex/life”. Disponibile a partire da oggi, 25 giugno, in 19 paesi in formato ebook.

L’autrice, BB Easton, vive nei sobborghi di Atlanta con il marito, Ken, e due figli. Di recente, ha lasciato il lavoro di psicologa scolastica per dedicarsi in otto alla scrittura di romanzi sul suo passato ribelle.

Dopo qualche anno di matrimonio e due figli, BB, ex bad girl per eccellenza trasformatasi ora in moglie e madre, si rende conto che il marito, Ken, già di per sé un uomo glaciale, è diventato ancora più freddo e distante. Così, si ritrova a sognare a occhi aperti le avventure passate con i suoi ex – muscolosi, sexy e tatuati, tutto l’opposto del contabile con cui divide il letto – e inizia a descrivere le sue esperienze hot in un diario. Quando Ken scopre il suo segreto e le fa rivivere alcuni di quei momenti di passione, BB comincia a usare il diario per realizzare tutte le sue fantasie erotiche. E se, dopo averlo cambiato, BB si rendesse conto che in effetti il marito era perfetto così com’era?





Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA