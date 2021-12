Sex and the City, torna la serie tv: colpo di scena nel primo episodio, fan in lacrime

Torna Sex and the City e subito un colpo di scena sconvolge i fan. Il primo episodio del reboot della serie tv cult mostra la vita a 50 anni di Carrie, Charlotte e Miranda. Assente Samantha, "spedita" in un mondo surreale post-Covid a Londra. Le protagoniste sono sempre sui tacchi a spillo di Manolo Blahnik e vestono stravaganti abiti mozzafiato, ma hanno i capelli grigi e le rughe coperte dal fondotinta.

Il reboot di "Sex and the City" ha preso il via su Hbo Max (in Italia Sky e Now) senza l'attore Willie Garson che aveva il ruolo del migliore amico gay, morto durante la produzione. Carrie (Sarah Jessica Parker) e Mr. Big (Chris Noth) sono ormai felicemente sposati, ma una sera cambia tutto.

ATTENZIONE SPOILER!!!

Dopo tre quarti d'ora di spinning Mr. Big muore colpendo al cuore non solo i fan, ma anche al marchio della bici, le cui azioni sono andate in caduta libera a Wall Street. «Big aveva uno stile di vita stravagante, tra cocktail, sigari e bistecche, già aveva avuto problemi di cuore nella sesta stagione. Fare spinning potrebbe aver rimandato l'attacco cardiaco», ha detto Suzanne Steinbaum cercando di contenere i danni del 'fattaccio'.

Se Noth è uscito di scena, nuovi attori di colore tra cui Sara Ramirez di "Grey's Anatomy" nella parte di una comica 'queer' sono saliti a bordo per dare slancio al franchise con pennellate di diversità. Si comincia con la spiegazione del perché Samantha (Kim Cattrall) ha lasciato il quartetto: "Non è morta di Covid", spiegano all'amica Bitsy von Muffling le superstiti Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis). La pr è volata a Londra per un nuovo lavoro, offesa da Carrie che non ha voluta farsi rappresentare per la sua nuova sex-podcast.

Basato sui libri della sex columnist Candace Bushnell, "Sex and the City" debuttò nel 1998 su Hbo lanciando i quattro personaggi delle trentenni newyorchesi che navigavano tra carriere, amicizie e la perenne ricerca dell'amore della vita. Le ritroviamo adesso alle prese con le sfide dei 50 anni. Abbandonata la carta stampata, Carrie si è tuffata nel mondo dei social, Miranda è tornata a scuola per un master in diritto umanitario, Charlotte resta nel ruolo di supermamma alle prese con figlie adolescenti. Perplesse le reazioni della critica, mentre il verdetto dei fan è ancora appeso.

