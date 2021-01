Sex and the city, quanto guadagnano le attrici che interpretano Carrie, Miranda e Charlotte?

Le "ragazze" di Sex & the city stanno per tornare. Dopo sei stagioni televisive e due sequel cinematografici, Carrie, Miranda, Charlotte e basta, rivivranno per un'ultima stagione sul piccolo schermo. Il personaggio di Samantha, com'è ormai noto, non prenderà parte all'operazione nostalgia perché la sua interprete Kim Cattrall ha detto addio a Sex & the city. Il motivo lo abbiamo spiegato in un altro articolo.

Cosa avrà convinto le altre tre protagoniste a tornare sul set per "indossare" le vite delle loro beniamine? Certamente l'amore dei fans, sicuramente il ruolo più longevo della loro carriera, perché (possiamo dirlo) Sarah Jessica Parker a parte, le altre due attrici, Cynthia Nixon e Kristin Davis non è che abbiano avuto chissà quale brillante carriera oltre Sex & the city.

Ma per cercare di rispondere alla domanda, è sufficiente tirare in ballo il cachet che percepiranno le tre attrici per giare i 10 nuovi episodi di “And Just Like That…”, sarà questo il nome della produzione, che si inizierà a girare la prossima primavera, ovviamente nella grande mela. Ognuna delle attrici percepirà un milione di dollari ad episodio, che moltiplicato per 10, fanno 10 milioni di dollari. Il rapporto tra Kim Cattrall ed il resto del cast dev'essere veramente pessimo se ha spinto l'attrice a rinunciare ad una cifra così importante.

