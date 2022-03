«Servant of The People»: sbarca in Italia la serie tv con Zelensky protagonista. Ecco dove vederla

Arriva in Italia «Servant of The People», la serie tv con protagonista il Premier ucraino Volodymyr Zelensky, oggi al centro di un conflitto senza precedenti nel cuore dell’Europa.

Nella serie l’attuale presidente dell’Ucraina, che all’epoca era uno dei più influenti attori comici e satirici, interpreta un comune cittadino, insegnante di storia del Liceo, che viene inaspettatamente eletto presidente in seguito alla diffusione e al successo virale di un suo video che denuncia la corruzione nel Paese. Una trama profetica che nella realtà, sì sarebbe avverata di lì a poco con l’elezione - il 20 maggio del 2019 – proprio di Volodymyr Zelensky a presidente dell’Ucraina.

Nata come fiction di satira graffiante e feroce, la serie, in onda su La7, è oggi anche un documento di grandissima attualità, uno sguardo d’eccezione sulla cultura ucraina e di notevole importanza per capire i drammatici eventi del nostro tempo.

Prodotta da Kvartal 95 e trasmessa in prima tv dalla Rete televisiva Ucraina «1+1» tra il 2015 e il 2019 «Servant of the people» - il cui titolo originale è Sluha Narodu, ovvero «Il servitore del popolo» e di cui Zelensky oltre che il protagonista è anche ideatore, regista e sceneggiatore - oggi è un vero e proprio cult, in onda con grande successo in molti paesi del Mondo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 11:58

