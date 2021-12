Serie tv italiane all'estero. Quali sono le più popolari? Lo rivela uno studio

Quali sono le serie italiane più amate all'estero? Negli ultimi anni la produzione seriale italiana ha raggiunto un ottimo livello qualitativo, che in molti casi, non ha nulla da invidiare ai prodotti americani. Basti citare il caso di Gomorra, celebrata anche dal New York Times, ma anche The young Pope di Sorrentino o Suburra con Alessandro Borghi, l'attore italiano più internazionale in questo momento.

A rispondere alla prima domanda, ci ha pensato uno studio molto interessante condotto da Preply, che in realtà ha preso in esame le lingue più parlate al mondo che sono circa 7.139 tra nuove e vecchie, con l'obiettivo di indagare quale sarà la lingua più parlata tra 30 anni, nel 2050. A questa curiosità rispondiamo subito. Al primo posto il cinese mandarino, al secondo lo spagnolo, al terzo l'inglese.

Da qui lo studio che ha preso in esami i contenuti audiovisivi più popolari sulle piattaforme di streaming, in base alla lingua con cui sono stati prodotti. Ebbena, come è ovvio immaginare, quelli in lingua inglese sono predominanti anche se le altre lingue stanno piano piano occupando le prime posizioni in termini di visualizzazioni.

Nel 2020 nella classifica globale dei film su Netflix, l'italiano era al terzo posto dopo inglese e spagnolo con un buon 5,7%, mentre nel 2021 non entra nella classifica. Invece per quanto riguarda i programmi tv su Netflix, nel 2020 non figurava l'italiano, che invece conquista il 4% nel 2021.

Sebbene sia la lingua ufficiale della penisola, l’italiano era in seconda posizione nel 2020 e quarto nel 2021 nelle classifiche dei film più popolari in Italia, mentre per quanto riguarda le serie TV, l’italiano si classificava terzo nel 2020 e nel 2021 non rientrava nemmeno in classifica. Nel 2021 altre lingue prendono piede nei servizi streaming in Italia tra cui l’inglese, lo spagnolo e il francese.

Dando uno sguardo alle serie italiane più popolari all'estero. In prima posizione troviamo Gomorra, particolarmente seguita negli Stati Uniti e nei paesi dell'Est Europa, si piazza bene anche Suburra molto seguita in Svizzera, Romania, Olanda, Marocco e I Medici molto popolare in Germania.

