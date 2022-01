Serena Rossi protagonista de "La sposa" di Rai1: «Questa serie è un omaggio a mia nonna»

È in arrivo su Rai1 "La sposa", serie con protagonista Serena Rossi che affronta tematiche attualissime come l'emancipazione femminile, la parità di genere, e il rispetto delle differenze socio-culturali. Maria (Serena Rossi) è una giovane donna calabrese che, per salvare la famiglia dall'indigenza, decide di accettare il matrimonio per procura voluto da un rude agricoltore vicentino. « Questa serie racconta di valori in cui io credo tantissimo : la forza delle donne, il fortissimo senso di giustizia e il non vedere le diversità » racconta Serena Rossi. « Raccontiamo di quelle donne che in quegli anni silenziosamente con resilienza, amore, pazienza e coraggio hanno cambiato questo paese ». "La sposa" è una serie in onda su Rai1 per tre serate a partire dal 16 gennaio. (a cura di Paola Schettino Nobile)

