Vittoria Schisano è Gloria: «Una madre transgender che mi ha donato la verità»

Quante volte, rivolti a noi stessi, ci siamo chiesti qual era “La vita che volevi”? Se lo chiede anche Gloria, la protagonista della serie Netflix scritta e diretta da Ivan Cotroneo e disponibile dal 29 maggio. Convinta di aver trovato la felicità a Lecce, dove ha fondato una piccola agenzia turistica e trovato l'amore con Ernesto, Gloria, una donna transgender, un giorno si vede sconvolgere la vita dall'arrivo di Marina, sua amica ai tempi dell'università a Napoli, prima che iniziasse il suo percorso di transizione.

A interpretare Gloria è Vittoria Schisano, donna AMAB, ossia “Assigned Male At Birth”. “Assegnata” maschio ma poi diventata femmina nel 2011. «Gloria è un personaggio vero che mi ha messo di fronte a delle verità che non mi aspettavo - afferma l'attrice napoletana - Ogni attore regala la sua verità al proprio personaggio ma anche il personaggio regala qualcosa all'attore. Io e Gloria siamo diverse, io ho una visione più romantica, però dopo averla interpretata ho preso molto da lei». Così tanto che, dopo aver finito di girare quella che probabilmente sarà solo la prima di più stagioni, si è stabilita in Puglia per un ulteriore mese e ha finito addirittura per comprare casa nel Salento. «Ho deciso di fermarmi lì perché volevo restare Gloria ancora per un po', ogni escamotage è buono per tenermela addosso. Ma adesso so che, in piccola parte, ci sarà sempre un pezzetto di Gloria in me».

Anche se il regista durante i provini ha scrutinato unicamente attrici transgender («ma solo per ragioni artistiche, non politiche», assicura lui), “La vita che volevi” non è una serie incentrata sul tema della transizione sessuale, per quanto questo sia una novità per la nostra tv, ma una storia comune che schiva i cliché. «Per la prima volta nel nostro paese viene raccontata una donna come me senza pregiudizi. Da attrice vorrei poter recitare in qualsiasi ruolo, ho diritto a essere valutata per quello che dico e per come lo dico, non per le mie scelte personali. I diritti sono di tutti, altrimenti sono privilegi».

La storia tocca anche il tema religioso. «Mi riconosco in Gloria perché anch'io nasco in una famiglia credente, ma da un certo momento ho smesso di confessarmi e di prendere la comunione perché non voglio sedermi a mangiare a una tavola a cui non sono invitata. Non dovrei avere paura della mia fede, non dovrei sentirmi in colpa».

