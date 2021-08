“Scene da un matrimonio”: dal 20 settembre su Sky e Now la serie

Amore, odio, desiderio, monogamia, matrimonio, divorzio: i temi della miniserie originale saranno al centro anche del remake firmato da Hagai Levi (In Treatment, The Affair), raccontati attraverso la storia di una coppia americana contemporanea.

Arriverà il 20 settembre su Sky e NOW, come rivelato dal trailer, Scene da un matrimonio (guarda il trailer), con Oscar Isaac (Show Me a Hero, Dune) e Jessica Chastain (nominata all’Oscar per Zero Dark Thirty) – anche produttori - nella rivisitazione del classico di Ingmar Bergman a firma di Hagai Levi (In Treatment, Our Boys, The Affair), anche regista di tutti e cinque gli episodi.

La miniserie sarà presentata in anteprima mondiale il prossimo 4 settembre nel corso della 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Prodotto da Media Res e Endeavor per HBO. Produttori esecutivi: Hagai Levi, Amy Herzog, Michael Ellenberg, Lars Blomgren, Jessica Chastain, Oscar Isaac, Daniel Bergman, Blair Breard.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Agosto 2021, 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA