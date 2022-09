Sarah Scazzi, l'omicidio diventa una miniserie tv: ecco dove vederla (e quando uscirà)

di Angela Casano

Il delitto di Avetrana diventa una serie televisiva. Disney+ ha annunciato oggi la produzione di una fiction basata sull'omicidio di Sarah Scazzi, uno dei casi più noti di cronaca nera che ha tenuto banco sui quotidiani italiani per anni. La miniserie, diretta dal regista Pippo Mezzapesa, prende il nome di “Avetrana – Qui non è Hollywood”, le cui riprese sono cominciate proprio in questi giorni in Puglia.

La serie è suddivisa in quattro episodi da 80 minuti ciascuno. La particolarità è il modo in cui la storia verrà narrata: grazie all'aiuto sceneggiatura di Antonella Gaeta e Davide Serino, ogni episodio propone il racconto da una voce diversa, viene analizzato il punto di vista dei singoli protagonisti della storia: Sarah, Sabrina, Michele e Cosima.

La trama

La miniserie Avetrana ricostruirà la scomparsa e le successive battaglie legali che hanno avuto un impatto mediatico senza precedenti. È il 26 agosto 2010 quando ad Avetrana, un piccolo paese ai margini del Salento, una ragazzina esce di casa per non farne più ritorno. Il suo nome è Sarah Scazzi, ha 15 anni. Tutto il paese è in subbuglio, in particolare la cugina Sabrina, spigliata estetista che nella sua casa di via Deledda, proprio quel pomeriggio, l'aspetta per andare al mare. Ma mentre tutti la cercano, Sarah è già stata inghiottita nel nulla, sepolta in fondo a un pozzo dove verrà ritrovata dopo quarantadue giorni dalla sua scomparsa, in quello che diventerà a tutti gli effetti un reality show dell'orrore tra intimi segreti e rancori taciuti.

Il cast

Nel cast spiccano volti già conosciuti dal piccolo schermo: Vanessa Scalera (Imma Tataranni) nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita (R.I.S.) di Michele Misseri, Giulia Perulli (Il sesso degli angeli) di Sabrina Misseri, Federica Pala (America Latina) di Sarah Scazzi, Imma Villa (L'amica geniale) di Concetta Serrano, Anna Ferzetti (Le Fate Ignoranti) della giornalista Daniela e Giancarlo Commare (SKAM Italia) di Ivano Russo.

