Riccardo Manera si trova in ospedale: «Ho una lesione tumorale alla testa»

Dopo un mese di silenzio Riccardo Manera è tornato sui social per fare un triste annuncio. L'attore di Volevo fare la rockstar - fiction di successo di Rai2 - ha raccontato di avere una lesione tumorale alla testa.

Lo ha fatto poche ore fa - direttamente dall'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano in cui attualmente è ricoverato - con un post su Instagram: il 27enne ha pubblicato una carrellata di selfie in cui si mostra buffo e sorridente, pronto a combattare questo male, mandando così un messaggio positivo e pieno di speranza.

Prima ha spiegato il motivo per cui si è assentato per più di quattro settimane: «È un mese che convivo con questa cosa, non molti lo sapevano, ora forse per alleggerirmi un po’ io, lo sto scrivendo qui. Almeno se si sa è perché l’ho detto io. È un mese e passa che son sparito dai social, penso sarà così per un po’ e un motivo c’era, c’è». Ha poi continuato l'attore genovese: «Stamattina mi han fatto una biopsia, chissà che cos’ho. Mi han detto una lesione di tipo tumorale inside my head, ma non si sa ancora di che tipo e gravità. La prassi vuole che io aspetti una ventina di giorni e li aspetterò».

Riccardo Manera ha deciso così di esporsi facendo chiarezza e cercando di tranquillizzare i milioni di follower: «Non vi preoccupate, o almeno fatelo il giusto, io non mi arrendo, mai».

Il post ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto. Non mancano i commenti da parte di alcuni dei suoi colleghi, come Jenny De Nucci, Carlotta Antonelli e Giulia Elettra Gorietti.

