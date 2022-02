"Reacher", su Prime Video la serie tratta dai libri di Lee Child. LO SPECIALE VIDEO

È su Prime Video "Reacher", la serie con Alan Ritchson basata sui romanzi di Lee Child. "Reacher" segue la storia di Jack Reacher (Ritchson ), un investigatore veterano della polizia militare, appena tornato alla vita civile. Reacher è un vagabondo, senza telefono e con sé porta il minimo indispensabile mentre viaggia per il paese ed esplora la nazione che in passato ha servito. Quando Reacher arriva nella cittadina di Margrave, in Georgia, trova una comunità alle prese con il suo primo omicidio in 20 anni. La prima stagione di Reacher è basata su "Killing Floor" di Lee Child, pubblicato venticinque anni fa. « Ho cercato in tutti questi anni di non cambiare il personaggio di Reacher perché i lettori vogliono familiarità con il personaggio principale » racconta Lee Child. « Ma sono invecchiato, sono una persona diversa adesso e quindi penso che anche Reacher sia un po' cambiato ». La serie è scritta da Nick Santora (Scorpion, Prison Break), che qui riveste anche il ruolo di executive producer e showrunner: « Quando ho letto per la prima volta "Killing Floor" ho provato gelosia e non sono orgoglioso di dirlo » rivela Nick Santora. « Perché le prime dieci pagine del libro di Lee Child sono assurdamente buone ». Tutti e otto gli episodi della prima stagione della serie Amazon Original sono su Prime Video. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 14:07

