Prime Video, tutte le serie tv in uscita a luglio 2022

Terminal List - dal 1° luglio



Basata sul romanzo best-seller di Jack Carr, Terminal List segue la storia di James Reece (Chris Pratt) dopo che alla sua squadra di Navy Seal viene tesa un’imboscata durante un’operazione segreta ad alto rischio. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi dell’evento e dubbi sulle sue responsabilità. Tuttavia, man a mano che emergono nuove prove, Reece scopre che forze oscure stanno operando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella di coloro che ama.



Senza confini - dal 7 luglio



Senza confini racconta la storia della prima veleggiata compiuta intorno al mondo da Magellano ed Elcano, interpretati rispettivamente da Rodrigo Santoro e Álvaro Morte, a distanza di cinquecento anni dalla spedizione originale. La super-produzione diretta da Simon West (Tomb Raider) porterà in vita l’elettrizzante ed epica storia di un gruppo di marinai impegnati in un viaggio verso l’ignoto, in una serie di qualità piena d’azione e avventura in sei episodi da 40 minuti, girata tra la Spagna e la Repubblica Dominicana.

WARRIORS ON THE FIELD - dall'8 luglio

Presentato dalla leggenda dell'AFL (Australian Football League), Michael O'Loughlin e diretto dalla regista indigena Larissa Behrendt, Warriors On The Field è un ritratto potente sulla forza che i giocatori indigeni ricavano dalla propria cultura, dal legame con il gioco e da come li aiuta a combattere il razzismo in Australia. Condividono le loro storie insieme a O'Loughlin - un uomo di discendenza Kaurna, Ngarrindjeri e Narungga - gli attuali giocatori dell'AFL Michael "Sonny" Walters, un orgoglioso Noongar dei Fremantle Dockers, e il giovane emergente dei North Melbourne, Tarryn Thomas, un aborigeno Kamillaroi e Lumaranaana proveniente da Sydney.



FOREVER SUMMER: HAMPTONS - dal 15 luglio

Forever Summer: Hamptons è una docusoap di formazione ambientata sullo sfondo idilliaco degli Hamptons. Al centro della serie c'è un gruppo di ragazzi universitari di diversa estrazione, dai benestanti newyorkesi che frequentano la località durante l'estate, agli umili ragazzi del posto. Di giorno lavorano in un ristorante sul mare, la sera fanno festa, mettendo alla prova amicizie e amore nei giorni più caldi dell'estate. Con l'arrivo di settembre la posta in gioco e le responsabilità saranno alte, ma l'estate è a loro disposizione.

JAMES MAY: IL NOSTRO AGENTE IN ITALIA - dal 15 luglio

Nel nuovo capitolo della serie di May per Prime Video "Il nostro agente in", James porta il suo punto di vista davvero unico in Italia, attraversando in lungo e in largo uno dei suoi Paesi preferiti per esplorarne la storia, i paesaggi, le tradizioni e molto altro. Dal capoluogo siciliano, Palermo, alle vette delle Dolomiti, James scoprirà cultura, cibo, lavoro e anche un po’ di sport, tutto sullo sfondo di alcuni dei più bei paesaggi del mondo. Può un goffo uomo britannico di mezza età scoprire i segreti della dolce vita?

PAPER GIRLS - dal 29 luglio

Paper Girls vede protagoniste quattro ragazze - Erin, Mac, Tiffany e KJ - che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre. Trasportate nel futuro le ragazze dovranno trovare un modo per tornare nel loro passato, e questa ricerca le porterà ad incontrare le versioni adulte di se stesse. Pur rassegnandosi al fatto che il loro futuro è molto diverso da quello che immaginavano da dodicenni, vengono braccate da una fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch, che ha dichiarato fuori legge i viaggi nel tempo così da poter rimanere al potere. Per sopravvivere, le ragazze dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l’una dell’altra oltre che di loro stesse.





Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Luglio 2022, 15:54

