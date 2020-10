Per un pugno di dollari diventa una serie tv. Alla sceneggiatura uno degli autori del Trono di Spade

Uno dei massimi capolavori del western, Per un pugno di dollari, diretto da Sergio Leone con le musiche di Ennio Morricone ed il volto di Clint Eastwood, potrebbe trasformarsi in una serie tv. I primi rumors, diffusi dal sito Deadline, vedrebbero coinvolto nel futuro progetto, Bryan Cogman, lo sceneggiatore della pluripremiata serie Games of Thrones. Inoltre, pare che ad aver acquisito i diritti del film di Leone e de La sfida del samurai del regista giapponese Akira Kurosawa, necessari per la trasposizione seriale sia la Mark Gordon Pictures.

Sulla trama, ovviamente, ci sono solo pochissimi particolari. La trama, come nel film del 1964, dovrebbe avere come protagonista uno straniero - il ruolo che impose al mondo del cinema Clint Eastwood - un misterioso pistolero che fa il doppiogioco tra due gang rivali, affinché si scontrino tra di loro. La differenza sostanziale, invece, sarebbe nell'ambientazione contemporanea. Com'è noto, Per un pugno di dollari, il primo film della trilogia del dollaro, a cui seguirono due sequel, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo, divenne un punto di riferimento nel cinema (spaghetti) western dei decenni successivi.

In attesa di conoscere altri sviluppi sulla serie, l'attesa più grande è conoscere il nome del protagonista, il personaggio interpretato da Clint Eastwood, noto come "l'uomo senza nome"; una possibilità potrebbe essere rappresentata dal figlio del Premio Oscar, Scott Eastwood, anche lui attore, che con il padre condivide un'enorme somiglianza. Il personaggio, creato dal regista romano, è ritenuto uno dei più importanti e iconici del cinema mondiale, tanto che nella classifica stilata dalla rivista Empire, The 100 Greatest Movie Characters, occupa il 33°.

