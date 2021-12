Ozark 4, un nuovo trailer preannuncia la fine dei Byrde?

“Gli esseri umani prendono decisioni, commettono atti e questo fa accadere le cose. Crea un effetto valanga, fa sì che altre persone prendano decisioni...nessun finale viene raggiunto per caso", dice Marty Byrde nell'ultimo teaser di Ozark 4, che annuncia la data di uscita dell'ultima stagione a conclusione di uno dei crime di Netflix più interessanti degli ultimi anni.

Il trailer, molto accattivante, ripercorre alcuni momenti salienti delle tre stagioni precedenti, in cui la famiglia Byrde, guidata dai due genitori, Marty (Jason Bateman) e sua moglie Wendy (Laura Linney), scivola sempre più nel mondo del crimine, dove le relazioni con i narcos ed una lunga lista di reati, sembrano portarli verso una strada senza ritorno.

Che ruolo avranno Ruth (Julia Garner) e Wyatt (Charlie Tahan) in questo finale che si preannuncia pieno di colpi di scena? Per stuzzicare la curiosità dei fan della serie, Netflix, oltre al trailer ha diffuso anche alcune immagini dei nuovi episodi, che mostrano alcuni dei personaggi principali. Nell'episodio di fine stagione, Helen l'avvocato che faceva da ponte tra il narcos messicano e i Bride, viene uccisa davanti agli occhi di Marty e Wendy, ed in merito al futuro della serie, lo showrunner Chris Mundy aveva anticipato che la stagione 4 di Ozark avrebbe mostrato se i Byrde sarebbero riusciti a trasformare il più grande errore della loro vita in un vantaggio.

La quarta stagione tornerà su Netflix, il 21 gennaio 2022 e sarà divisa in 2 parti, a due anni di distanza dalla terza stagione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 19:17

