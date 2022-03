Obi-Wan Kenobi, il trailer della serie più attesa del 2022

Il 25 maggio è una data che tutti i fans di Star Wars conoscono fin troppo bene. In quel giorno sulla piattaforma di Disney+, arriverà l'attesissima serie - già spin-off del franchise di Star Wars - Obi-Wan Kenobi, tutta incentrata sul jedi interpretato da Ewan McGregor. La serie tv, targata Lucasfilm e Disney, è dedicata a uno dei personaggi più acclamati e amati della saga, che certamente è la più attesa di quest'anno.

In rete il tam-tam ed i rumors alimentano canali social, blog, pagine di presunti spoiler, trame, ma i dettagli sulla serie vengono snocciolati con il conta gocce dagli specialisti del marketing per far crescere l'hype intorno a Obi-Wan Kenobi. L'unica certezza oltre al personaggio interpretato da Ewan McGregor è il primo trailer ufficiale.

Sappiamo che la serie si svolge poco dopo la conclusione di Star Wars III: La vendetta dei Sith e che c'è spazio per un altro personaggio iconico, Hayden Christensen, nei panni di Darth Vader che si incontreranno, modificando la storia raccontata fino ad oggi. In base agli altri spoiler diffusi da Making Star Wars, si suppone che gli Inquisitori Sith di Darth Vader danno la caccia al Maestro Jedi, il quale riesce a tenere nascosta la propria posizione; una situazione di anonimato che cambierà dopo l’arrivo di Nari, giovane Jedi che intende ripristinare l’Ordine.

La serie è interpretata, oltre che da Ewan McGregor e Hayden Christensen, anche da Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

