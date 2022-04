"Notre-Dame in fiamme", il film omaggio a 3 anni dall'incendio: il 15 aprile su Sky Cinema 4K

Omaggio a Notre - Dame. Il celebre simbolo di Parigi, a tre anni dal tragico incendio, sarà il protagonista del film targato Sky Cinema 4K. In prima tv assoluta, il film NOTRE-DAME IN FIAMME, sarà trasmesso venerdì 15 aprile in streaming su NOW e disponibile on demand. Il film Sky Original, diretto da Jean-Jaques Annaud, ricostruisce la vicenda del drammatico incendio che ha colpito la cattedrale parigina il 15 aprile del 2019 e pone l’accento sul coraggio e l’impegno di donne e uomini eroici, che hanno lottato per fermare le fiamme, salvare i tesori di valore inestimabile presenti nella cattedrale ed evitare il peggio.

Il film racconta le 24 ore che precedono la mattina del 16 aprile 2019, quando finalmente l’incendio che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame è stato dichiarato sotto controllo. Il racconto ricostruisce la sfida che hanno dovuto fronteggiare i servizi di emergenza, avvisati con notevole ritardo, le difficoltà nel trasportare uomini e attrezzature attraverso il traffico parigino congestionato e la folla dei curiosi e la pericolosa lotta di chi ha dovuto affrontare il mostruoso incendio trionfando, a fine nottata, grazie a competenza e coraggio.

Distribuito da Vision Distribution, il film è prodotto da Wildside (società del gruppo Fremantle), Pathé, TF1 Film Production, Jérôme Seydoux e François Pinault. Nel grande cast corale: Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian, Jérémie Laheurte, Maximilien Seweryn, Garlan Le Martelot, Dimitri Storoge, Pierre Lottin, Chloé Jouannet, Vassili Schneider, Élodie Navarre. La sceneggiatura è di Jean-Jacques Annaud e Thomas Bidegain, la scenografia è di Jean Rabasse.

