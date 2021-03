“Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino”: trama, cast e trailer

Un classico durissimo della cinematografia anni Ottanta. La storia di Christiane F., giovane ragazza berlinese caduta nell'abisso della tossicodipendenza e prostituzione giovanile. La storia vera, fu raccontata in un libro, divenuto best seller e poi trasformato in un film, Christiane F. - Noi i ragazzi dello zoo di Berlino. A 40 anni da quell'adattamento che scioccò l'Europa, Amazon ha ripreso la storia, facendone una serie tv, disponibile in 19 paesi del mondo, tra cui l'Italia.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino: la trama

Al centro della serie in otto episodi, la storia di Christiane, dei suoi amici e della loro rovinosa caduta nella dipendenza dalle droghe e nella prostituzione che ha sconvolto un’intera generazione. La serie Amazon Original reinterpreta le memorie dell'adolescente di Berlino ovest in chiave moderna, seguendo la storia di sei adolescenti che lottano senza sosta per avverare i loro sogni di felicità e libertà lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non li comprenda.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino: il cast

Il gruppo di attori che interpreta i giovani berlinesi della serie Amazon, che si lanciano nelle notti dissolute e senza limiti fino a cadere nell'abisso della droga, è formato da giovani attori, tra cui l'austriaca Jana McKinnon nel ruolo della protagonista Christiane, Lena Urzendowsky è una delle amiche, Stella, Lea Drinda è Babsi, l'attore di origini italiane Michelangelo Fortuzzi interpreta Benno, Jeremias Meyer è Axel, infine Bruno Alexander è Michi.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino: il trailer

