Nicolas Cage sarà il nuovo Spider-Man in una serie tv: l'annuncio ufficiale e quando uscirà

di Serena De Santis

Sta per arrivare un nuovo supereroe. Nicolas Cage è stato scelto per interpretare Spider-Man nel live action dedicato esclusivamente a Spider-Man Noir. Dopo le diverse rappresentazioni dell'uomo ragno, nei piccoli schermi sta per arrivare una versione total black di uno dei supereroi più amati al mondo.

La notizia è stata confermata il 14 maggio da Deadline. La serie approderà su Prime Video e sarà disponibile anche su Sky Glass e Sky Q.

La trama

Ancora non si conoscono la data di uscita del live action e gli altri componenti del cast. Per il momento è stata confermata la trama, che si soffermerà molto sul fumetto pubblicato nel 2009. Le puntate, infatti, racconteranno la storia di un investigatore privato anziano e sfortunato nella New York degli anni '30.

Le dichiarazioni di Sony

La regia è stata affidata a Oren Uziel, già noto per essere stato dietro le telecamere di The Lost City, Mortal Kombat e Sonic – Il film. Le prime dichiarazioni sul progetto provengono da Sony, che si è descritta entusiasta: «Siamo assolutamente entusiasti di avere Nicolas Cage come protagonista di questa serie! Nessun altro potrebbe portare tanto pathos, dolore e cuore a questo personaggio così particolare. Insieme ai nostri brillanti produttori e partner di Amazon MGM Studios e Prime Video, non potremmo chiedere un team migliore».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA