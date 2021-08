Netflix, tutte le serie tv in uscita a settembre 2021. La potenza di fuoco della piattaforma di streaming mostra subito i muscoli con il titolo più atteso di tutta la stagione da milioni di spettatori nel mondo, italiani compresi, ovvero la quinta e ultima stagione de La casa di carta. Ma il mese post-vacanze inizia con una ricca docuserie Turning Point, sull'11 settembre a 20 anni dal giorno che cambiò il mondo, si conclude anche una serie molto seguita, Lucifer, fa la comparso una nuova con Julie Delpy, On the verge, la terza stagione di Sex Education e due interessanti prodotti thriller Minight Mass ed il danese L'uomo delle Castagne.

Ed ecco le serie tv in uscite a settembre 2021 su Netflix.

Turning Point: l'11 settembre e la guerra al terrorismo (dal 1° settembre)

La storia moderna può essere divisa in due: prima e dopo l'11 settembre 2001. Questa docuserie Netflix in cinque parti racconta la cronaca degli attentati dell'11 settembre, offrendo prospettive illuminanti e racconti personali di come gli eventi disastrosi di quel giorno hanno cambiato il corso della nazione. Vent'anni più tardi, in seguito alla guerra più lunga della storia statunitense e al ritorno dei Talebani al comando dell'Afghanistan, Turning Point presenta un'ampia gamma di interviste, tra cui quelle a ufficiali di diverse presidenze USA, ex agenti della CIA e veterani dell'esercito USA, ma anche a soldati dell'esercito nazionale dell'Afghanistan, comandanti dei Talebani, membri del governo di Kabul, signori della guerra e cittadini afghani. Molte di queste persone non avevano mai parlato davanti a una telecamera prima d'ora. Inoltre raccoglie la voce di chi è sopravvissuto agli attentati.

La casa di carta - Stagione 5 (dal 3 settembre)

Finalmente la stagione conclusiva di una delle serie più viste dell'ultimo decennio, La Casa di Carta. La banda è trincerata nella Banca di Spagna da oltre cento ore. Lisbona è salva, ma dopo aver subito una grande perdita le cose si complicano notevolmente. Il Professore è stato catturato da Sierra e per la prima volta non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che la situazione non possa peggiorare, arriva un nemico ancora più potente: l'esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina diventerà una guerra. La quinta parte della serie leggendaria uscirà in due volumi: il 3 settembre e il 3 dicembre 2021.

On the Verge - Al limite (dal 7 settembre)

On the verge è una serie in chiave comedy composta da 12 episodi di 30 minuti, la cui sceneggiatura è stata scritte dall'attrice francese, Julie Delpy che fu interprete della trilogia romantica in coppia con Ethan Hawke e racconta la vita nella folle Los Angeles di quattro donne che sono "al limite".

Lucifer - Stagione 6 (dal 10 settembre)

La stagione finale di Lucifer è arrivata. Questa volta per davvero. Il diavolo è diventato Dio, o quasi. Perché è così titubante? Cosa farà per salvare un mondo senza Dio che comincia a prendere una brutta piega? Saluta Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan insieme a noi. E non dimenticare i fazzoletti.

Metal Shop Masters - Sfide a ferro e fuoco (10 settembre)

Scoppiano le scintille e sale la tensione: Metal Shop Masters è una competizione agguerrita e incandescente tra sette leggendari saldatori americani. In sei episodi questi maestri e maestre della lavorazione dei metalli lottano contro il tempo per creare pezzi unici e complessi come incredibili griglie e veicoli futuristici, che vengono giudicati sul piano funzionale ed estetico. Tra pressione, calore e frenesia operativa, alla fine solo una persona riuscirà a forgiarsi la strada per la vittoria e il titolo di Metal shop master.

Sex Education - Stagione 3 (dal 17 settembre)

È un nuovo anno. Otis fa sesso occasionale, Eric e Adam sono ufficialmente insieme e Jean è incinta. La nuova preside Hope cerca di riportare la Moordale all'eccellenza, Aimee scopre il femminismo e Jackson ha una cotta, mentre rimane irrisolta la questione del messaggio vocale scomparso. Sono in arrivo animali che aiutano le coppie, fenomeni alieni, cupcake a forma di vulva e, naturalmente, Madam Groff.

Midnight Mass (dal 24 settembre)

Mike Flanagan, ideatore di The Haunting of Hill House, presenta Midnight Mass, la storia di una piccola comunità su un'isola remota le cui divergenze sono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia (Zach Gilford) e dall'arrivo di un carismatico prete (Hamish Linklater). Quando la comparsa di padre Paul nell'isola di Crockett coincide con eventi inspiegabili e apparentemente miracolosi, un rinnovato fervore religioso cattura l'intera comunità, ma quale sarà il prezzo da pagare?

L'uomo delle castagne (dal 29 settembre)

Dall'ideatore di The Killing, arriva "L'uomo delle castagne", un thriller psicologico danese incentrato sui personaggi che porta avanti la grande tradizione dei noir nordici. La serie è tratta dal romanzo d'esordio dello scrittore Søren Sveistrup, tradotto in 28 lingue e pubblicato in 50 paesi. "L'uomo delle castagne" è ambientata in un tranquillo sobborgo di Copenaghen, dove in un parco giochi in una ventosa mattina di ottobre la polizia fa una scoperta macabra: una giovane donna brutalmente assassinata e senza una mano. Accanto al corpo, un omino fatto di castagne. Il caso è assegnato all'ambiziosa giovane detective Naia Thulin e al suo nuovo partner Mark Hess. La coppia ben presto scopre sull'oggetto una prova misteriosa che lo collega a una ragazza scomparsa un anno prima e creduta morta, la figlia della politica Rosa Hartung .

