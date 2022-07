Netflix, tutte le serie tv in uscita a luglio 2022

Stranger Things (Stagione 4, volume2) - dal 1° luglio

Sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All'indomani dell'evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

King of Stonks - dal 6 luglio

Felix Armand vuole scalare la vetta del successo, solo così può finalmente diventare un essere umano perbene. Dopo tutto è la mente dietro all'azienda fintech tedesca più importante di sempre: CableCash AG. Ma già al momento dell'IPO tutto sembra ritorcerglisi contro, tra riciclaggio di denaro, raggiri ai danni degli investitori e pornografia online. Per un'azienda tedesca di medie dimensioni, questo non è il modo giusto per conquistare il favore del pubblico. Dopo aver salvato il suo capo megalomane Magnus dalle grinfie della mafia siciliana, Felix si ritrova di nuovo a gestire tutto da solo: stampa, politica, criminalità... e lo stesso Magnus che nel frattempo l'ha abbandonato. Tutti vogliono qualcosa da lui e Felix fa sempre più fatica a raggirarli e metterli l'uno contro l'altro. Così, da programmatore mediocre, diventa il più grande truffatore della Germania del dopoguerra. Poi arriva anche Sheila Williams, la donna di cui non dovrebbe proprio innamorarsi.

Quella notte infinita - dall'8 luglio

Quella notte infinita si svolge il 24 dicembre: un gruppo di uomini armati circonda il carcere di Monte Baruca e interrompe le comunicazioni con l'esterno. L'obiettivo: catturare un pericoloso serial killer di nome Simón Lago (Luis Callejo). Se le guardie lo consegnano, l'attacco si concluderà in pochi minuti. Ma il direttore del carcere Hugo (Alberto Ammann) si rifiuta di obbedire e si prepara a resistere.

Come costruire una sex room - dall'8 luglio

Le coppie che vogliono movimentare un po' la loro vita amorosa assumono l'interior designer di lusso Melanie Rose per creare spazi eleganti in cui poter dare vita alle fantasie più sfrenate. Dopo cucine e bagni, preparati a ben altre ristrutturazioni!

D.B. Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla - dal 13 luglio

La serie segue la ricerca lunga 50 anni per scoprire il misterioso individuo che ha dirottato un volo della Northwest Airlines nel novembre 1971, svanendo nel nulla con 200.000 dollari. Cinque decenni. Pochi indizi. Troppe persone sospettate. L'identità del dirottatore D.B. Cooper rimane uno dei più grandi misteri del '900.

Resident Evil: La serie - dal 14 luglio

Anno 2036: quattordici anni dopo che la diffusione di Joy ha causato così tanto dolore, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo sopraffatto da terrificanti creature infettate e assetate di sangue. Sullo sfondo di questa incredibile carneficina, Jade è tormentata dal passato a New Raccoon City, dalle agghiaccianti connessioni del padre con l'inquietante Umbrella Corporation, ma soprattutto da ciò che è successo alla sorella Billie.

Virgin River (Stagione 4) - dal 20 luglio

Nonostante non sappia se il padre del suo bambino è Mark, il marito deceduto, oppure Jack, Mel inizia la quarta stagione con un senso di ottimismo. Per anni ha desiderato essere una madre e il suo sogno si sta per realizzare. Mentre Jack la incoraggia con entusiasmo, il dubbio della paternità continua a tormentarlo. Le cose sono rese più complicate dall'arrivo di un nuovo affascinante medico che vuole mettere su famiglia. Hope è ancora in via di guarigione dopo l'incidente d'auto e i persistenti effetti psicologici del trauma cerebrale avranno profonde conseguenze per lei e Doc. Brie è determinata a provare l'innocenza dell'uomo che ama e si trova coinvolta suo malgrado in una relazione più stretta con Mike e pericolosamente vicina alla violenta rete criminale di Calvin. Anche quando stringe un nuovo legame romantico, Preacher non può fare a meno di mantenere viva la speranza di riunirsi con Christopher e Paige.

L'uomo più odiato di Internet - dal 27 luglio

Hunter Moore si autoproclamava "rovinatore di vite professionista" e ha raggiunto la fama nei primi anni 2010 creando IsAnyoneUp.com, un famigerato portale di "revenge porn". Il sito pubblicava foto di nudo di donne e uomini, spesso senza il loro consenso e con risultati devastanti. Moore si è creato un folto gruppo di seguaci che pendeva dalle sue labbra. Questa serie in tre parti documenta la resa dei conti, avvenuta per mano dell'unica forza più temibile di un esercito di troll: una madre che vuole proteggere la figlia. La storia è presentata tramite interviste esclusive e commoventi a molte donne e uomini che hanno lottato per fare eliminare le proprie foto dal sito, ad agenti delle forze dell'ordine che hanno lavorato al caso e ai paladini che si sono battuti per mettere Moore in ginocchio.

Uncoupled - dal 29 luglio

Michael Lawson (Neil Patrick Harris) sembra avere tutto dalla vita: una carriera di successo come agente immobiliare a New York, una famiglia solidale, amicizie strette e una relazione stabile di diciassette anni con il compagno Colin (Tuc Watkins). Ma quando Colin lo lascia inaspettatamente alla vigilia del suo cinquantesimo compleanno, Michael è completamente colto di sorpresa. All'improvviso deve affrontare due incubi: perdere l'uomo che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi a oltre quarant'anni da uomo single e gay a New York.

Fanático - dal 29 luglio

Dani del Águila, Federico Maniá Sibona e Yago de Torres sono gli artefici di questa serie divisa in capitoli di 10 minuti e diretta da Roger Gual che narra la storia di Quimera, il più grande idolo musicale spagnolo morto sotto gli occhi dei suoi fan durante un concerto. Un ammiratore sfegatato di nome Lazaro intravede la possibilità di sfuggire a una vita precaria e monotona trasformandosi nel giro di una notte proprio in quell'idolo che ammira da sempre.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Luglio 2022, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA