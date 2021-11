Netflix, tutte le serie tv in uscita a dicembre 2021

Mese ricchissimo di uscite per Netflix, che a dicembre 2021 ha un calendario fitto di nuove serie tv e nuove stagioni di prodotti già affermati. Su tutte da segnalare Emily in Paris, la seconda stagione, della commedia Netflix più vista nel 2020 per finire il 2021 con un prodotto super-cult, Cobra Kay, quarta stagione, il sequel a 30 anni di distanza di Karate Kid.

Ecco tutte le serie tv in uscita a dicembre 2021

Lost in Space - dal 1° dicembre

Nella terza e ultima stagione di Lost in Space, la posta in gioco è più alta che mai e l'istinto di sopravvivenza della famiglia Robinson sarà messo a dura prova. Intrappolati su un pianeta misterioso da un anno, Judy, Penny, Will e il robot devono guidare i 97 giovani coloni in una terribile evacuazione, ma prima le loro vite cambieranno per sempre con l'emergere di alcuni segreti. Nel frattempo John e Maureen devono affrontare circostanze avverse con il sostegno di Don per cercare di ritrovare i figli. I Robinson dovranno superare una grande sfida emotiva accettando non solo di essersi persi, ma anche di essere separati dai propri cari, mentre si scontrano con la più grande minaccia aliena mai incontrata finora.

Coming Out Colton - dal 3 dicembre

L'ex giocatore di football professionista e star di The Bachelor, Colton Underwood intraprende un percorso alla scoperta di sé dichiarando la sua omosessualità, facendo i conti con il passato e accettando il suo ruolo all'interno della comunità LGBTQ.

Voir - dal 6 dicembre

I produttori esecutivi David Fincher e David Prior presentano VOIR, una serie di saggi visivi che rendono omaggio al cinema e alle nostre connessioni personali con le storie a cui assistiamo sul grande schermo. Da racconti intimi ad analisi dei personaggi e del mestiere, ogni episodio ci ricorda perché il cinema occupa un posto speciale nelle nostre vite.

How to Ruin Christmas - dal 10 dicembre

La ribelle pecora nera di famiglia Tumi Sello quest'anno voleva un Natale tranquillo. I suoi piani però sono rovinati, insieme alla festa, quando una disgrazia colpisce le famiglie Sello e Twala e i suoi sensi di colpa la obbligano ad aiutare a organizzare un funerale natalizio. Quando l'organizzazione del funerale va a rotoli, le critiche ricadono su Tumi che dovrà, ancora una volta, passare un paio di giorni a ristabilire il buon nome della famiglia Sello, salvando il funerale natalizio dal disastro.

Questi ruggenti anni Venti - dal 10 dicembre

Questi ruggenti anni Venti racconta le storie di otto ventenni in cerca di successo ad Austin, Texas, durante la "nuova normalità" post 2020. Questi giovani coinquilini imparano a conoscersi e aiutarsi per affrontare gli alti e bassi dell'età adulta, cercando di apprezzare fino in fondo ogni momento di quest'età così speciale. Dopo tutto i vent'anni si vivono una volta sola.

The Future Diary - dal 14 dicembre

Due persone che non si sono mai incontrate sono scelte per seguire la storia delineata nell'abbozzo di una "sceneggiatura" romantica scritta in un diario. In parte fittizie, le interazioni tra i due sconosciuti li accompagnano in un'esperienza che potrebbe influenzare il modo in cui vedono l'un l'altro. Gli spettatori si chiederanno se le avventure ispirate alle parole del cast porteranno allo sbocciare di una vera storia d'amore in questo remake del celebre reality che ha fatto scalpore dal 1998 al 2002.

The Witcher (stagione 2) - dal 17 dicembre

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

Emily in Paris (stagione 2) - dal 22 dicembre

Ora più integrata a Parigi, Emily si muove meglio per la città ma è ancora alle prese con le idiosincrasie della vita in Francia. Dopo essere rimasta coinvolta in un triangolo amoroso con il suo vicino e la sua prima vera amica francese, Emily è determinata a concentrarsi sul lavoro, che però diventa ogni giorno più complicato. Durante la lezione di francese incontra un espatriato come lei, che la fa infuriare ma allo stesso tempo la incuriosisce. Il premiato ideatore e showrunner Darren Star torna a dirigere la seconda stagione della serie candidata agli Emmy, che è diventata la serie commedia più vista di Netflix nel 2020.

Gli ansiosi - dal 29 dicembre

La commedia drammatica "Gli ansiosi" narra la storia di un rapinatore di banche che fallisce miseramente quando tenta di fare un colpo in una banca priva di contante e finisce per prendere in ostaggio otto persone durante un "giorno porte aperte" in un appartamento. Quando decide di rinunciare, due poliziotti bislacchi di nome Jack e Jim fanno irruzione nell'immobile. L'unico problema è che l'appartamento è vuoto. In una serie di testimonianze contraddittorie, gli ostaggi raccontano la loro versione dei fatti, contribuendo a creare un mistero da giallo classico, ma divertente. Gli ostaggi condividono un segreto che crea un legame unico e quasi indissolubile tra di loro.

Stay Close - dal 31 dicembre

Tra emozioni forti, suspense avvincente e delitti passati che riemergono dall'oblio, Stay Close mette in discussione quanto davvero conosciamo gli altri. Quattro persone nascondono oscuri segreti ai loro cari. Megan (Jumbo) è una madre in carriera con tre figli. Ray (Armitage) è un fotografo documentarista un tempo promettente. Broome (Nesbitt) è un detective che non riesce a dimenticare il caso irrisolto di una persona scomparsa e infine Lorraine (Parish) è una vecchia amica di Megan. Quando il passato torna a perseguitarli minacciando di rovinare le loro vite e quelle di chi li circonda, cosa decideranno di fare?

Cobra Kai (stagione 4) - dal 31 dicembre

Cobra Kay è una serie ambientata 30 anni dopo quanto accaduto al torneo di karate di All Valley del 1984 e racconta il proseguimento del conflitto ineluttabile tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). Nella quarta stagione i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang uniscono le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Chi perderà dovrà appendere il gi al chiodo. Quando Samantha e Miguel cercano di difendere l'alleanza tra i dojo mentre Robby punta tutto su Cobra Kai, il destino della Valley non è mai stato così in bilico. A quali assi nella manica ricorrerà Kreese? Riusciranno Daniel e Johnny a seppellire i loro dissidi ultradecennali per battere Kreese? O sarà invece Cobra Kai a diventare il punto di riferimento del karate in tutta l'area?

